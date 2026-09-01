由《联合早报》主办的首届新加坡文化节，9月将在上海和北京举行。文化节以音乐、电影、美食、文化座谈和数码展览为媒介，从艺术创作、社会生活与身份认同等不同层面，邀请中国观众走近新加坡多元文化的社会面貌。

新加坡文化节获新加坡文化、社区及青年部支持。数码文化展将于9月3日在上海率先开展；文化节开幕式则于9月17日在上海举行，上海站主要节目集中于9月19日至20日，北京站于9月24日至26日展开。

《联合早报》总编辑洪奕婷说：“《联合早报》作为新加坡的华文报，不仅承担新闻传播功能，更是一直深度参与华文教育和文化传承。提起华族文化，我们必然会追溯到中国5000年历史，但漂洋过海来到东南亚的华族文化，在脱离母体后，经过与马来族、印度族及其他社群的文化碰撞与融合，早已蜕变出自成一格的独特新加坡文化。我们希望首届新加坡文化节，能让中国的朋友通过欣赏表演、观看电影、品尝美食、聆听讲座和浏览数码展，多感官体会、多维度认识新加坡文化的多元、多面与多姿。”

音乐会《和鸣》是文化节的重点节目之一，由新加坡湘灵音乐社和跨族群乐团Artusik联合呈献，展现传统音乐如何在当代新加坡延续，并从跨文化交流中发展出新的艺术表达。

上半场由湘灵音乐社演出。湘灵长期致力于福建南音的传承与推广，也不断探索这一古老乐种的创新形式。节目将南音与印度古典舞蹈结合，让来自不同文化传统的艺术在舞台上相遇。

Artusik融合马来传统乐器、华乐与西方音乐元素，体现不同音乐传统之间的交流。（Artusik提供）

下半场由Artusik演出。乐团融合马来传统乐器、华乐与西方音乐元素，体现不同音乐传统之间的交流。演出还设有互动环节，邀请观众共同演奏印度尼西亚传统竹乐器安格隆（angklung），亲身体验“和鸣”的音乐力量。

《和鸣》将于9月19日及20日在上海东方艺术中心演出，之后前往北京，于9月25日及26日在大华城市表演艺术中心呈献。

新加坡电影折射社会变迁

电影放映与分享会将带来四部近年来在国际影展亮相或获奖的新加坡电影，从家庭关系、成长创伤、移民记忆与文化身份等角度，折射新加坡社会的情感面貌与时代变迁。

陈哲艺执导的“成长三部曲”完结篇《我们不是陌生人》，聚焦都市中的重组家庭，探讨爱、失去与责任。影片是首部入围柏林影展主竞赛、角逐金熊奖的新加坡电影，也让新加坡作品继戛纳和威尼斯后，完成入围欧洲三大影展主竞赛的“大满贯”。

洪玉桔根据童年经历创作的《泡泡糖女孩》，则透过孩童视角，描绘父母分居给原生家庭留下的伤痕。9岁素人演员王宣静凭此片先后获得香港国际电影节及马来西亚国际电影节最佳女主角，并成为香港国际电影节有关奖项历来最年轻得主。

何书铭执导、陈哲艺监制的《花路阿朱妈》，是新加坡首部正式与韩国合制的电影，曾代表新加坡竞逐奥斯卡最佳国际影片奖。影片讲述一名沉迷韩剧的新加坡“安娣”独自前往韩国，意外展开一场寻找自我并跨越语言隔阂的旅程。

由陈子谦监制、新加坡华族文化中心委约制作的短篇集电影《回程667》，则把镜头转向组屋生活与华族方言文化。影片集结邓宝翠、陈敬音、廖捷凯、何书铭和张峻峰执导的五部短片，九成对白分别采用广东话、潮州话、福建话、海南话和客家话。片名中的“667”，取自新加坡三房式组屋约667平方英尺的平均面积。五名导演从熟悉的居住空间出发，重新审视华族文化、家庭记忆，以及不同世代与故乡的关系。

《我们不是陌生人》是首部入围柏林影展主竞赛、角逐金熊奖的新加坡电影。（电影剧照）

陈哲艺、洪玉桔、何书铭、邓宝翠和廖捷凯也将在活动期间与观众见面，分享创作经验。上海站放映活动将在上海影城举行，北京站则以中国电影资料馆为场地。

以“What? 新加坡的文化？”为主题的文化座谈会，将于9月24日下午4时30分在北京嘉里大酒店举行。座谈会邀请来自教育、电影与音乐领域的三名与谈人，分享他们对新加坡文化的观察与思考。

与谈人包括南洋女子中学校长萧芳辉、新加坡导演邓宝翠，以及新加坡华乐团前驻团作曲家王辰威。王辰威出生于北京，4岁半移居新加坡，不同族群的文化长期贯穿他的音乐创作。萧芳辉将分享校园与课堂里的文化传承，邓宝翠则将透过镜头语言，解读电影如何记录社会变迁与个体命运。

用美食串联新加坡国家发展

美食品鉴会由新加坡名厨郭文秀和美食家叶荣生联合策划，以一道道菜肴串联新加坡的发展历程，让宾客从味觉认识这个国家的历史与文化。

拥有40年烹饪经验的郭文秀被称为“狮城御厨”，曾为多名国家元首、政要和国际名人掌勺。叶荣生长期从事饮食文化研究与推广，目前担任香格里拉酒店集团餐饮顾问，也曾为《联合早报》撰写美食专栏。

品鉴会的菜单以新加坡开埠历史为主线，从殖民时期讲起，追溯华人南来后带入的福建、潮州等不同籍贯饮食传统，以及这些传统如何与马来、印度等族群的饮食文化交汇，共同塑造今日的新加坡风味。品鉴会分别于9月20日和24日，在上海静安香格里拉大酒店及北京嘉里大酒店举行，仅限受邀嘉宾参加。

由新加坡国家文物局策划的数码文化展，则通过互动装置和多媒体影像，不只呈现新加坡作为现代化、高效城市国家的一面，也将视线转向多元种族社会内部更复杂的文化面貌。

新加坡国家文物局策划的数码文化展，通过互动装置和多媒体影像，呈现新加坡多元族群的文化传承与共同身份。（构想图／国家文物局提供）

数码文化展探讨跨文化交流

从宗教场所、组屋社区，到饮食、语言、音乐和家庭生活，展览探讨新加坡如何在尊重族群差异、维系各自文化传统的同时，促进跨文化交流，并逐渐培养共同的身份认同与文化表达。

数码文化展将巡回上海和北京多个文化场馆，9月3日至12日率先在上海The Press申报馆展出；9月19日至20日移师上海影城和上海东方艺术中心；9月25日至26日则在北京中国电影资料馆及大华城市表演艺术中心展出。

《和鸣》音乐会须购票入场，目前上海场可通过大麦网购票。电影放映免费，公众可关注“新加坡鱼尾文”微信公众号，搜索“新加坡文化节”，点击相关文章预约场次。文化座谈会也须事先报名，报名网址为zb.sg/LhNE；美食品鉴会则仅限受邀嘉宾参加。

数码文化展无须另行预约。9月3日至12日在上海The Press申报馆展出，公众在馆内消费后可免费参观；其余展点均设在音乐会和电影放映场地的场外空间，观众参加相关活动时即可观看。