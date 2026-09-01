新加坡与中亚国家的经贸往来规模有限，但如能谈成双边或区域自由贸易协定，不仅能为企业提供更多保障，更有望开拓商贸和投资机会。国务资政李显龙指出，若未来10年能把新加坡同中亚的经贸联系扩大四五倍，将有助推动彼此经济多元化。

李资政星期一（8月31日）结束对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦为期八天的正式访问，并接受随行新加坡媒体总结采访。

李资政此行见证我国和乌兹别克斯坦签署联合声明，正式确认启动双边自贸协定谈判的意向。谈到自贸协定可在哪些方面创造实质商业价值时，李资政指出，两国之间的贸易和投资规模不大，但仍有发展潜力。

他说，两国因地理位置，交通连接并不直接，货物贸易较难拓展。相较之下，基础设施项目、咨询、资讯科技和教育等服务领域机遇更多。投资方面，也已有新加坡企业在当地探寻商机。

李资政（左）上星期五（8月28日）在乌兹别克斯坦首都塔什干，会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。（数码发展及新闻部提供）

不过，货物贸易并非没有潜力。李资政举例，乌兹别克斯坦出产优质水果和新鲜蔬菜，在新加坡或有市场。可是，两国目前没有直航，形成“先有鸡还是先有蛋”的问题，市场需求和航空连接相互牵制。

李资政说：“自贸协定可以在这些方面发挥作用，无论是货物还是服务贸易……对很多新加坡企业而言，乌兹别克斯坦不是他们熟悉的市场。他们不了解当地怎么运作，心里没有底，就会觉得不确定性很高、有一定风险。有了自贸协定，能帮助降低风险。”

尤其是在世界贸易组织体系运作不畅之际，李资政说：“我们更需要双边和区域自贸协定，为企业提供一些世贸体系目前无法提供的保障。”

中亚可成为现有主要贸易伙伴的有益补充

除了乌兹别克斯坦，整个中亚与新加坡的经贸联系也都有进一步发展的空间。

李资政说，已有新加坡企业自行在中亚发掘商机，涉足教育、农业、风险投资和法律服务等领域；一些中亚企业也在新加坡进行财富管理和融资，并以我国为基地开拓东南亚市场。

以哈萨克斯坦为例，当地正规划在首都阿斯塔纳兴建第二座机场，而新加坡樟宜机场集团也对这个项目感兴趣。哈方已向李资政表明，“希望樟宜能够参与”。

樟宜机场集团早前答复《联合早报》询问时说，它们正同哈萨克斯坦当局探讨合作可能，为机场发展和管理提供专业知识。

国务资政李显龙（右）星期天（8月30日）走访乌兹别克斯坦撒马尔罕的西约布市集，品尝当地物产。（海峡时报）

李资政说：“（新加坡和中亚）都有合作意愿。如果我们能在10年内把经贸联系扩大四五倍，这将有助于推动双方经济多元化。”

他强调，中亚不会完全取代我国现有的主要贸易伙伴，“但会成为有价值的补充”。

除了经济上的好处，这些贸易和投资联系也能带动民间往来、人才合作和青年交流等。李资政指出：“我们也会有更多机会同中亚国家在世贸组织、联合国和其他国际平台上合作。”

中亚国家对新加坡评价高 李资政：李光耀在当地享有声望

这是李资政首次访问中亚，而此行给他留下的一个深刻印象，是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦对新加坡有很高的评价。

这与建国总理、李资政的父亲李光耀有很大关系。李光耀1991年曾访问哈萨克斯坦，之后又数度到访。李光耀虽然不曾访问乌兹别克斯坦，但李资政说，当地对李光耀的声誉和著作相当熟悉。

李资政于8月24日至27日到访哈萨克斯坦的阿拉木图和阿斯塔纳，随后于8月27日至31日访问乌兹别克斯坦，并于上星期五（28日）会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。

我国外交部星期一发文告说，李资政与米尔济约耶夫重申新乌关系友好，并有意在贸易与投资、民间交流、金融科技和发展伙伴关系等领域加强和拓展双边合作。

李资政星期二（9月1日）回国。