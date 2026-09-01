连哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦这两个能源生产国都认为有必要发展核能，缺乏这类资源的新加坡更须认真考虑这一选项。

国务资政李显龙指出，我国尚未决定是否采用核能，但必须认真研究核能是否适用于新加坡，为能源供应保留自主选项，避免受制于人。

李资政星期一（8月31日）结束对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦正式访问前，接受随行新加坡媒体总结采访，被问及这趟中亚之行会否影响他对核能的看法。

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦都是石油和天然气生产国。两国也在推进核电站项目，以增强能源韧性。

哈萨克斯坦目前正同俄罗斯合作建设首座核电站；乌兹别克斯坦则已为首座小型模块化核电站奠基，并启动设计工作。

李资政说，中亚几个国家的情况都印证了一个众所周知的道理：想要实现脱碳，逐步摆脱以石油、天然气和煤炭发电，对这许多国家而言，核能已是能源组合不可或缺的一块。“那就更别说是不产油气、又要实现脱碳的国家，我们还能往哪里走？”

新加坡在2025年初向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交的国家自定贡献报告中，给自己定下目标，要让碳排放在2028年触顶。“新加坡绿色发展蓝图2030”则列明，要努力于2050年实现净零排放。

目前，新加坡约95％的电力依赖进口天然气。我国也通过发展太阳能、进口低碳电力，以及研究其他低碳替代能源，推动能源转型。

李资政说，中亚有发展风能的条件，而他在前往乌兹别克斯坦撒马尔罕（Samarkand）途中也看见太阳能发电场。不过，如果要获得稳定不间断的电力，就很难回避核能。

他指出，新加坡不产油气，发展太阳能和风能又受地理条件所限，脱碳挑战因而更加艰巨。“所以，我们必须非常认真地看待核能。我们还未准备好作出决定，但必须先认真研究，究竟有没有可能让核能在新加坡发挥作用。”

我国计划于2027年接受国际原子能机构首阶段“综合核基础设施评估”，检视是否已具备部署核能的能力。

李资政说，新一代核电设施规模更小更安全，所需的安全缓冲距离也较短，可能更适合我国情况。不过，这些技术仍处于发展初期，最终能否成功还很难判断，我国须密切关注。

与此同时，新加坡会继续探讨从亚细安乃至区域外进口绿色能源。李资政说：“我们必须考量经济可行性和价格。但如果没有自己的选项，就会一直受制于人。”

李资政说，我国也希望能做好准备为未来作决定。“让我们评估相关能力是否到位，然后再进行下一步。这不是可以一蹴而就的事，但也不能把问题无限拖延。”