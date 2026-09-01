一名安保公司董事涉嫌以两三千元贿赂策安保安机构助理副总裁，换取公司机密信息。他也涉嫌与另一名男子伪造公司账目，涉及金额逾62万元。三人一同被控。

被告康永成（53岁）、彭乃洋（55岁）和许瑞祥（50岁）星期二（9月1日）在国家法院面控。

根据贪污调查局星期二发出的文告，彭乃洋案发时是策安保安机构（Certis Cisco）的助理副总裁，康永成则是Security & Risk Solutions私人有限公司（简称SRS）的董事兼股东。文告没有说明许瑞祥案发时的职务。

2019年至2020年，康永成涉嫌向彭乃洋行贿2000元至3000元，作为后者披露策安机密信息的报酬。

康永成和许瑞祥也涉嫌多次伪造公司账目。

2017年5月至2018年10月，两人涉嫌分别在SRS和Bikeabag公司的账目中作虚假记录，涉及两张总额约7万9400元的发票。这些发票指Bikeabag曾向SRS提供服务，但两人明知实际上并没有这回事。

根据网上资料，Bikeabag是本地一家奢侈品寄售平台。

2020年7月至2025年6月，两人又涉嫌故技重施，在两家公司的账目中作虚假记录，涉及55次付款和57张发票，总额约50万1200元，同样指Bikeabag曾向SRS提供实际上并不存在的服务。

另外，康永成涉嫌在2021年3月伪造SRS的账目，涉及一笔约4万8000元的付款。相关发票指SRS曾向Comprehensive Support Services私人有限公司提供服务，但实际上也没有这回事。

康永成因此面对一项抵触《防止贪污法令》和三项伪造账目的控状。彭乃洋面对一项抵触《防止贪污法令》的控状；许瑞祥则被控两项伪造账目的罪名。

康永成和许瑞祥尚未表明是否有意认罪，彭乃洋则否认有罪。案展9月29日再度过堂，三人分别获准以1万元保释。

根据《防止贪污法令》第6节条文，贪污罪若成立，可罚款最高10万元，或监禁最长五年，或两者兼施。根据《刑事法典》，若伪造账目罪成，则可被判坐牢10年，或罚款，或两者兼施。

贪污调查局强调，我国对贪污行为采取零容忍态度。当局会调查所有与贪污相关的投诉和举报，包括匿名举报。公众可通过贪污调查局官网、电邮或电话等渠道，举报任何涉嫌贪污的行为。