哥夫丽（Govri D/O Mykle）最初选择当护士，只是觉得这是个“铁饭碗”。她没想到，工作远比想象中辛苦，更没想到这个为了稳定而做的选择，一做就是22年。

今年48岁的她谈起护理工作，眼神里依然闪烁着热忱。

刚入行时，繁重的临床工作让她一度难以适应。在陈笃生医院，一个八小时班次里，她得照顾六名到12名病患，从冲凉、喂饭、服药到随医生巡房，样样都得兼顾。

那段日子，是导师一次次鼓励，让她咬牙坚持下来。

这也让她体会到，一名好导师，可以影响年轻护士是否愿意继续走下去。后来，哥夫丽开始指导实习生，她希望把自己当年得到的支持传给下一代。

30岁那年，她转任工艺教育学院讲师，一教就是14年，前后教过上千名学生。教学让她接触不同背景的年轻人，也让她学会不能只凭眼前所见判断一个人。

她记得，曾有一名男学生总在早课打瞌睡。她起初以为对方课后贪玩，私下了解后才知道，他为了帮补家计，每天打夜工到凌晨5时。

“我无法改变他的家庭环境，但我可以改变他在学校的情况。”

于是，她允许学生上课时先睡一小时，再利用休息时间替他补课。这件事也让她更深刻体会到，面对学生或病人，都要试着从对方的处境看问题。

离开临床多年，哥夫丽始终没有忘记自己是一名护士，反而越来越想回到医院。

2022年5月，她加入黄廷方综合医院担任护士教育员（Nurse Educator），既重返临床，也继续带领年轻护士。对她而言，把教学经验带回病房，也意味着能通过年轻护士帮助更多病患。

有一次巡房，一名阿嬷做完X光检查后不断喊脚冷，年轻护士便拿来棉被替她盖上。这本是再平常不过的处理方式，但哥夫丽提醒年轻护士，既然当时手头不忙，何不再多做一点？

她于是带着年轻护士为阿嬷准备温敷。老人舒服下来后，对她们说了一句：“上帝保佑你们。”

如今，她常鼓励年轻护士，别只看到工作的辛苦，也要看见护理工作中，人与人之间的温度，以及这份职业的尊严和意义。

“只要保持热情，生命的善意自然会回馈给你。”