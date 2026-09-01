发猥亵短信、恐吓没收手机，一名43岁男子以不同手段逼迫16岁继女与他发生性行为，当继女不肯就范，男子强行犯案，九个月内强奸继女至少12次。

继女忍无可忍，鼓起勇气向母亲求助，岂料她最担心的事情还是发生了：家人宁可相信继父，也不相信她。

继女的学校辅导员知情后报警，当局从男子的手机中找到录下犯案经过的电眼视频，将男子控上法庭。

男子一共面对12项强奸和一项持有猥亵影片的控状，他星期二（9月1日）在高庭认罪后，被判坐牢22年和打鞭24下。

这起案件发生于2023年6月至隔年3月之间，犯案地点包括被告的住家和货车。为了保护受害人，法官谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的信息，包括被告的名字。

根据案情，被告是一名送货司机，2015年底与受害人的母亲结婚，后者当时已有包括受害人在内的四名子女，一家人住在一房式组屋内。被告与受害人的母亲婚后生下三个孩子。

2023年6月，16岁的受害人开始收到被告的猥亵短信，被告以表情符号暗示性动作，并要求与她发生性行为，遭拒后更恐吓没收她的手机。

某晚，受害人陪被告送货时，被告把货车停在无人的停车场并锁上车门，强行脱下受害人的衣服并将她压制强奸。受害人不断哭求被告住手和试图反抗，但因力气不足无法挣脱。此后，被告至少五次把她载到同一停车场，在车上强奸她。

受害人在同年9月过生日，但在生日结束后的凌晨，在家中遭被告强奸。案发时，受害人的母亲与弟妹睡在同一个单位内，被告把受害人叫醒，指示她躺在身边，接着对她霸王硬上弓。受害人不敢哭出声，全程用绒毛娃娃遮住脸。

类似的性侵犯过程此后陆续发生，被告也继续发送猥亵短信给受害人，事后特地从后者的手机将短信删除；受害人有一次及时截图，保留了短信证据。

受害人平均每月至少遭被告强奸一两次。有一次案发后，受害人的月经迟迟未来，被告吩咐她多吃黄梨以避免怀孕。

2024年2月底，受害人忍无可忍，把被强奸的遭遇告诉母亲，后者立即质问被告，但被告一笑置之，甚至反过来指受害人发送猥亵短信给他。受害人转向学校老师和辅导员求助，被告的恶行才被揭发。

由于被告在家中安装了电眼，并且把电眼视频上载至手机，警方在逮捕被告后，从手机起获拍下他强奸受害人的视频。

法官下判时指出，受害人原本想保护弟妹而不揭发家丑，当她终于鼓起勇气求助和报案后，母亲先是不相信她，接着要求她销案，如今受害人得离开家人入住收容所。法官说，被告所犯下的罪行对受害人及家人，造成永久性的伤害。