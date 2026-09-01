庞氏骗局“Fun Coffee”风波持续发酵，40岁越南妻误信朋友投资，六旬狮城德士叔见“团长”上门取钱，曾劝爱妻当心，岂料对方仍痛失7万元，无奈感叹：“天下哪有那么好的事！”

《新明日报》早前报道，声称总部在越南富国岛的跨国庞氏骗局“Fun Coffee”风波延烧至本地。10多名损失近80万元的苦主现身说法，表示无法拿回投资资金。

警方上周也发文告提醒公众，有骗子声称能帮助苦主追回投资金，却要求受害者先缴付押金、税款或手续费等费用，提醒公众提高警惕。

如今，再有苦主申诉，指不少在本地生活的越南人也中招，包括越南籍的狮城媳妇罗西（40岁，推销员）。

2012年嫁来本地的她说，今年4月经同乡邻居介绍，接触到Fun Coffee，心想通过投资改善生活，岂料坠骗局。

“我邻居介绍‘团长’和‘大团长’给我认识，对方说公司有在本地开咖啡店和办活动，是正当的注册公司，加上大家又是同乡，自然就相信她。”

起初她不会下载投资应用投资，“团长主动帮忙，叫我PayNow给她，或上门跟我拿现金，再帮我转进APP里，金额从数百元到数千元不等”。

罗西前后投了近7万元，直到7月24日突然发现账户无法提现，才惊觉不妥。

她指当时大团长说上头可能有些问题，叫大家忍耐，还叫她不要报警，否则公司赔不了钱。但她越等越觉得不对劲，就报警了。

夫无奈感叹：天下哪有那么好的事！

陪同妻子受访的张先生（65岁，德士司机）说，当初他目睹“团长”上门跟妻子取钱，便已心生怀疑。

“我追问下，才知道她参与投资。当时她说有赚头，也曾顺利拿到利润，所以我只是提醒她要注意，叫她不要继续投资。”

张先生说，没想到妻子持续投资，直到计划暴雷后，才惊知她亏了五位数。

“天下哪有那么好的事！若真的那么好赚，怎会轮到你？但遇到就遇到了，现在只好努力赚钱，好好生活。”

对此，罗西无奈地说，因“大团长”曾主办会员聚会，还不断讲解未来计划，让她信以为真，但计划暴雷后，对方就失联了。

“她说她是公司请的正式职员，每个月工资有3000元，还给我们看聘书，一切看似毫无破绽。”

越南籍“团长”被指专招募在新同乡

越南籍“团长”被指专招募在新加坡的同乡，曾推荐到惹兰勿刹咖啡厅参观。

罗西指估计在本地生活和打拼的越南苦主超过百人，损失金额超过百万元。

“她们共有三个人，两个‘团长’，上面还有一个‘大团长’。”

她说，对方甚至曾推荐她到惹兰勿刹的Fun Coffee咖啡厅参观。

“她（团长）说那里是会员据点，之后也会在其他地方开多几间类似的店面。”

完整报道，请翻阅2026年9月1日的《新明日报》。