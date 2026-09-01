31岁男子带威士忌到戏院喝，酒后闹事还踢伤一名到场警员，最终被判坐牢六周、罚款1000元。

31岁的陈俊文（译音）面对五项包括擅闯、使用暴力阻止公务员履行职责、公共滋扰和抵触酒类管制（供应与饮用）法令等控状。他承认当中两项，余项由法官下判时纳入考量。

其中一起事件发生在2025年6月28日晚上约11时48分，被告到榜鹅水滨坊的戏院看电影，并在背包内藏了一瓶750毫升的Dewar’s威士忌酒，边看电影，边独自喝酒。

电影结束后，他不但没有离开，反而继续喝。隔日凌晨12时48分至3时17分，他醉酒后多次踢戏院座椅，对要求他离开的职员态度恶劣，还猛摔门及闯入售票处。

戏院职员多次劝他离开不果，最终报警求助。

警员赶抵后，被告拒绝配合，还握紧拳头，站在警员面前表现出攻击性。被捕后，他被抬上担架送往警车途中，仍不断将脚踩在地上以及踢来踢去。

警员试图阻止被告，也多次口头警告他，但被告突然踢了其中一名警员的手肘。这名警员随后接受治疗，被诊断为左手肘挫伤。

调查显示，被告当时血液酒精浓度为每100毫升153毫克。

他此前因酒后闹事报假警，接获警方的有条件警告。

法官最终判被告监禁六周、罚款1000元。

完整报道，请翻阅2026年9月1日的《新明日报》。