两名少女危坐停车场七楼墙沿，有清洁工担心二人安危报警求助，警方民防大阵仗救人。

这起事件发生于星期一（8月31日）下午3时许，地点是大巴窑1巷第130座的多层停车场。

附近一名不愿透露姓名的居民告诉记者，大约下午2时，一名清洁工经过事发地点，发现两名少女坐在停车场七楼墙沿，双脚悬空，担心发生意外，于是立即报警求助。

记者到场时，只见一名扎着马尾、身穿浅蓝色上衣和白色长裤的少女仍坐在七楼墙沿，双脚悬在半空。她不时晃动双脚，也数度低头查看手机。另一名少女则已不见踪影，一般相信较早前她已被劝回安全处。

为确保危坐少女的安全，民防人员在楼下铺设安全气垫，同时在少女所在位置的上下楼层部署救援人员，严阵以待。

警方则在停车场内与少女沟通，不断劝说她离开墙沿，并一度封锁现场出入口，避免闲杂人等靠近，以免影响少女情绪。

最终，民防人员展开救援行动，成功救下少女。

两人都送院并被扣留

警方受询时证实，当天下午约3时15分接获求助通报。两名分别为17岁和18岁的少女之后在意识清醒的情况下被送往医院，并随后在《精神健康法令》下被警方扣留。

称只想在墙沿坐坐

据了解，两名少女声称是因为想在墙沿坐坐，才做出如此危险之事。

附近居民郭女士告诉记者，当时两名少女坐在墙沿谈话长达约一个小时，后来警方将一名少女劝回安全处，另一名少女则继续坐在那里。

直到下午约5时10分，记者现场直击三名民防人员撒下安全网后，再从八楼一跃而下，与停车场内的救援人员同时配合，将仍坐在墙沿的少女“拉回”安全处。

眼见少女得救，附近围观的居民不禁发出欢呼声。

完整报道，请翻阅2026年9月1日的《新明日报》。

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