中国河北传出有人违法用甲醛为白菜保鲜后，新加坡食品局已加强对白菜的监测和检测。目前，当局尚未公布检测结果，也没有宣布召回产品。

食品局星期二（9月1日）答复《联合早报》的询问时说，当局已留意到有关中国白菜疑似使用甲醛（formaldehyde）的报道，正密切关注事态发展，并已在食品安全监测计划下，加强对白菜的监测和检测。

中国是新加坡进口白菜等十字花科蔬菜的主要来源地。根据世界银行的统计数据，2024年我国进口约6万8000公吨十字花科蔬菜，其中约3万8400公吨来自中国，占超过一半。

这起食品安全风波源于中国博主“渔猎齐哥”8月22日发布的视频。视频曝光河北省康保县有大白菜收购商使用甲醛溶液，为运输中的白菜保鲜，迅速引发舆论关注。

当地政府随后证实有人违法使用甲醛，并对相关人员采取强制措施。

中国多地过后展开核查。安徽合肥当局称，同批次白菜已被截获；无锡、南京等地有菜市场禁止康保县出产的大白菜入场，上海多个批发市场也增加针对白菜的甲醛检测。

事件也引起其他地区关注。韩国已加强对中国大陆进口白菜的检查；台湾当局也展开检查，确认可能受污染的农产品是否通过其他途径流入当地市场。

甲醛是一种无色、有刺激性气味的化学物质，可用于制造建材、树脂等，也可作为防腐剂。世界卫生组织属下国际癌症研究机构把甲醛列为第一类致癌物，可导致人类患癌。