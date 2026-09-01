本地近期流感病例增加，社区类流感样本的流感确诊率，在8月16日至22日的那一周升至36.6%，高于前一周的24%。

不过，目前没有迹象显示患者病情比往常严重，传染病管理局正密切监测情况。

传染病管理局星期二（9月1日）发文告说，目前的流感病毒检测阳性率，仍低于去年1月录得的43.9%峰值。

根据全国监测数据，季节性流感病毒全年都会在本地传播，但通常在每年5月至8月，以及12月至隔年3月较为活跃。

文告指出，这两个流感活跃期大致与南北半球的冬季吻合，但实际时间每年可能有所不同，国际旅游和人口流动等因素也可能影响流感传播。

传染病管理局呼吁，较容易患上严重流感的群体，包括65岁及以上年长者、六个月至五岁的婴幼儿，以及患有其他疾病的高风险者，每年至少接种一次流感疫苗。

公众可通过疫苗接种网站预约，到参与社保援助计划（CHAS）的诊所或综合诊疗所接种流感疫苗。

符合条件的18岁及以上成年人，也可在参与保健卫生部“社区药剂师流感疫苗接种沙盒计划”（Community Pharmacist Influenza Vaccination Sandbox）的零售药房接种疫苗。参与“健康SG”计划的居民，则可到他们去看诊的诊所预约接种。

传染病管理局也提醒，出现轻微急性呼吸道感染症状的人，应留在家中，直到症状消退。其间如须外出，应尽量减少社交活动、戴上口罩、避免前往人多拥挤地方，也应避免与体弱人士接触。

体弱人士如年长者、慢性疾病患者，以及出现严重、持续或恶化症状者，则应求医。