两名印度籍男子带着假钻石飞抵狮城，到珠宝店佯装选购钻石，偷龙转凤摸走一颗价值近20万元的真钻。他们得手后企图离境，结果在机场落网，各被判坐牢26个月又两周。

被告塞拉西亚（Serasiya Milan Ramnikbhai，30岁）和芒格罗利亚（Mangroliya Manojkumar Kurjibhai，41岁）各面对一项偷窃控状。塞拉西亚星期二（9月1日）在国家法院认罪，芒格罗利亚在今年7月已认罪并被判刑。

根据案情，两名被告今年6月19日以社交签证入境新加坡。两人是预谋前来干案，先在印度托人制造一颗规格和序列号与目标钻石相似的假钻。

他们抵境后，当天下午3时许到牛车水，走进水车路一家名为Dianoche的珠宝店，要求看一颗4.95克拉的钻石，价值15万4000美元（约19万9014新元）。

芒格罗利亚与销售经理交谈，不断提出查看不同物品等要求，以分散对方注意力；塞拉西亚则将假钻藏在口中，趁销售经理不备，吐出假钻调包，将真钻含入口中偷走。

两人得手后，佯称需再考虑是否购买，随即离开珠宝店。

他们走后，销售经理用仪器检查钻石，发现留在店内的是假钻。两人的犯案过程已被店内的电眼拍下，店员马上报警。

两名被告返回酒店后即退房，并且买了当天傍晚6时30分飞往印度的机票。他们后来在樟宜机场被捕，警方从塞拉西亚的背包起获失窃钻石。

塞拉西亚的辩护律师求情时说，当事人称，在钻石行业工作的芒格罗利亚才是主谋，决定下手目标、预订机票和住宿等都由对方安排，恳请法官判处他与同伙相近的刑期。

国家法院法官顾至轩下判时说，被告专程来新加坡干案，手法复杂且失窃钻石价值高昂。虽然钻石最终被起获，但法院必须传达明确信息，即任何来新犯下严重罪行者都将受严惩。