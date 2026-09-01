右转时撞上正在进行交通管制的客工，车轮还碾过对方双腿，导致他骨折重伤，巴士车长因未谨慎驾驶，被判坐牢三周，以及吊销各级驾照五年。

被告莫哈默阿迪（51岁）早前承认一项抵触《公路交通法令》的控状，星期二（9月1日）在国家法院被治罪。

这起车祸发生在2024年6月27日傍晚约5时25分，地点是安顺路与珀玛路（Palmer Road）的交界处。伤者是35岁的印度籍客工钱德拉塞卡。

根据案情，被告案发时是SMRT的巴士车长。他当时驾驶巴士沿着珀玛路行驶，抵达案发交界处时，前方交通灯显示绿灯。被告随即右转进入安顺路的第四条车道。

当时，钱德拉塞卡受雇于一家建筑公司担任交通管制员，正站在第四车道上，背对着来车方向。

巴士在右转时撞上背对来车的客工，前轮接着碾过客工的双腿。（取自网络）

被告右转时没有留意到钱德拉塞卡，巴士因此撞上后者，导致他摔倒在马路上。随后，巴士前轮碾过钱德拉塞卡的双腿，后轮也险些碾过他的腿部，所幸巴士在这时停下。

被告事后立即下车提供协助。

钱德拉塞卡随后被送院治疗，他右脚踝骨折，左膝血肿、挫伤及内侧半月板撕裂。他在接受手术后，于7月12日出院，前后共拿了86天住院假。

根据案发时的电眼画面，钱德拉塞卡当时身穿反光背心，事发前清楚可见。现场也没有任何障碍物遮挡被告视线。

控方指出，被告从右转至停下巴士，至少有10秒的疏忽。他驾驶重型车辆，本应更谨慎，而且公共巴士发生事故，也可能影响或导致乘客受伤，因此促请法官判他坐牢五周至八周。

被告律师求情时说，被告案发时一时失误，事发前也并未超速等。他事后立即提供协助，伤者也不太可能留下永久伤势，恳请法官轻判。