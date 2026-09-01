疑在家中点蜡烛引发火患，独居老汉受困堆满杂物的“垃圾屋”，消防员破门救人，紧急将已经失去意识的老汉送院抢救。屋内大量杂物也助长火势，连邻居停放走廊的个人代步工具（PMD）也被波及，现场还一度传出数声爆炸声响。

火患星期二（9月1日）下午发生在实龙岗罗弄榴梿（Lorong Lew Lian）第8座组屋三楼的一个单位。

新加坡民防部队在脸书发文说，当局下午约2时45分接获火患通报。消防员抵达时，只见三楼一个单位冒出滚滚黑烟，火势涉及客厅内的物品。消防员使用一支水枪将火扑灭。

据了解，失火单位堆满大量杂物，消防员抵达后破门而入，在客厅发现一名已失去意识的男子。消防员把他救出单位后，立即为他施行心肺复苏术（CPR），随后送往陈笃生医院抢救。

民防人员也为另外三人进行检查，其中一人吸入浓烟，另两人出现呼吸困难，他们分别被送往新加坡中央医院和陈笃生医院。出于安全考虑，警方和民防还另外疏散约30人。

据《联合早报》了解，受困男子是一名年迈独居老汉。

事发楼层的邻居艾莎（46岁，客服人员）说，老汉平日独来独往，常把别人丢弃在外的衣物和各类杂物捡回家，久而久之，单位内堆积的物品越来越多，几乎寸步难行。

艾莎说：“他原本和妻子、孩子一起住，不过大约两年前开始，就只剩下他一个人。他性格比较孤僻，又很喜欢把外面的东西捡回来，把家里堆得满满的。”

艾莎透露，她过去曾因担心卫生和消防安全问题，向市镇会反映情况，当局之后也曾派人上门清理杂物。不过，老汉不久后又陆续把物品带回家囤积。

更令她心有余悸的是，老汉家中平时十分昏暗，却甚少开灯，反而经常点蜡烛照明，因此邻居怀疑，这次火患可能与蜡烛有关。不过，确切起火原因仍有待民防调查。

她也忆述，她在早上出门上班时，还看到老汉把一批衣物搬到单位外的走廊。

“我当时看到那么多东西，还在想这样很容易发生火患，没想到下午就出事，真的是一语成谶。”

火势也殃及单位外的公共走廊。据二楼居民吴婕琦（67岁，咖啡店帮手）描述，停放在走廊上的一辆个人代步工具也被烧毁，火患期间一度传出数声爆炸巨响，令附近居民受惊。

国会议长兼这区议员谢健平接获消息后，也到场了解情况。