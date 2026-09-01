在人生逆境中奋发向上的故事，总能吸引大家的注意，近日媒体报道中又有两则。

小学和中学都没念完的庄培利（译音，Presslee Chng），今年8月获颁教育部教学奖，即将成为教师；A水准会考之后没获得新加坡大学录取的陈杰（译音，Joel Tan），最终在今年5月取得美国哈佛大学博士学位。

这两个人的经历，很容易包装成励志故事：人生难免跌倒，只要不放弃，终能翻身。

但翻身固然要自身努力，却还需要条件。

先说庄培利。他接受媒体访问时说，自己小学一年级还没念完，就因为家庭经济拮据，居无定所而辍学，之后一直没有接受正规教育。14岁开始工作时，才逐渐意识到自己因为没有受教育而处处碰壁。

他两年后主动要求重返校园，在北烁学校重新开始，后来一路读到理工学院，如今获颁教育部教学奖。

至于陈杰，他中学时期便对生物这门科目产生浓厚兴趣，却因为成绩不达标而无法修读生物课程，A水准会考成绩也不足以让他进入本地大学。最后，他远赴加拿大多伦多大学求学，再继续攻读硕士、从事科研，最终进入哈佛大学，考获生物与生物医药科学博士学位。

两人的经历当然不能相提并论，却有个共同点：当原来的路走不通时，他们都遇到了愿意让他们重新尝试的人。

庄培利有愿意相信他的老师，也有一个虽然贫困，却始终保持凝聚力的家庭。陈杰的父母同样愿意相信他，为了让他到海外深造，不惜变卖房产、搬进较小的组屋。

换句话说，所谓“第二次机会”“再试一次”，本身是有成本的。

陈杰如果没有父母承担海外求学的经济代价，或许根本没有所谓的“第二次机会”。庄培利的家庭便没有这样的经济能力，但至少在漫长的困顿中仍然保持凝聚，让他有一个可以依靠的家。

有了后盾，还要有人说一句“你可以再试一次”。陈杰的父母为他打开出国升学的路，庄培利则在北烁学校遇到良师，不断推动他克服学习路上的困难。

当然，他们两人的付出和努力也值得肯定。毕竟，即使机会打开了门，最后还是得自己走进去。

不过，两人的故事真正提醒我们的，或许是：一个人能否翻身，除了靠个人努力，还需要一张可以接住他的网。

正如陈杰在毕业典礼上代表毕业生致辞时说：“有才华的人到处都是，机遇则不然（Talent is everywhere, opportunity is not）。”

我们常说，社会应该给失败者第二次机会。

但第二次机会仍需要有人付出，这可能是一笔学费、几年的时间，也可能是耐心，甚至是在一个人遭遇失败的打击后，简单的一句“你可以再来过”。

庄培利和陈杰固然没有放弃，但也很幸运，因为他们还没有证明自己之前，已经有人愿意相信他们。

所以，一个社会真正的包容，不仅是容许人们失败，也要让他们在失败以后，还有其他人和资源接住他。

因为所谓的第二次机会，终究要有人买单。