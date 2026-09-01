又有商家无预警倒闭！陶艺工作室MIT Artspace突然关闭，让顾客猝不及防。有顾客反映，店家没有提前通知关店事宜，导致他们错失领取作品期限；商家也一度失联，退款金额更是标准不一，引发顾客不满。

位于牛车水的MIT Artspace于2025年12月开业，不到九个月便于8月8日倒闭。

据了解，工作室结业前仅向小部分顾客发短信，通知他们在六天内领取作品，多数人则未收到通知。

约40名受影响顾客过后在Telegram成立交流群。《联合早报》记者浏览群组发现，有些顾客取回全额退款，有人则只拿回一部分。

多数受访者说通过社媒平台TikTok看到工作室的广告后报名。顾客完成捏制和上色后，还须商家上釉和烧制，七周至八周才能完成。

20岁学生詹池恩说，她在七周后追问商家进度，对方答说还未完成，过后便收到倒闭通知。

她当时人在海外，请友人上门查看才发现人去楼空，上百件作品则全数摆在门外。她的两件作品一件未烧制，另一件则不知所踪。

顾客天心（21岁，学生）则是通过网民贴文才得知工作室倒闭，作品也没能取回。“我一直给对方发信息，但没有回音。”

她忆述，她上课的工作室摆满半成品，本以为只是来不及处理，后来才知工作室倒闭。

天心直到8月26日才收到商家回复，称“出于好意”，每件作品将退款10元。她多次交涉并表明将报警后，商家才全额退款。

天心认为，商家似乎在测试顾客底线，视顾客的态度决定退款金额，令她十分不满。

受害者交流群群主匿名受访时质疑，MIT Artspace结业后曾通过WhatsApp通知顾客，工作室的电话号码已由婚礼策划公司Eternal Red Bonds接手。受害者发现两个商家本来就使用同一号码，因此认为对方有逃避责任之嫌。

MIT Artspace回复《联合早报》询问时说，目前正专注审核和处理剩余顾客事务，因此不便置评。

根据网络媒体Stomp报道，工作室因运营、财务和场地问题才决定结业。

商家指出，工作室的天花板损坏，顾客无法进入，因此把作品放在指定地点让顾客领取。商家目前已处理部分退款，剩余的仍在逐一审核中。

至于两个商家共用同一号码一事，MIT Artspace解释，两者共用一个电话号码处理不同业务，婚庆公司继续使用原来的号码，同时协助处理剩余的顾客事务。

新加坡消费者协会（CASE）会长杨益财说，协会于8月1日至23日期间共接获两起针对MIT Artspace的投诉，目前正协助消费者维护权益。