赶车、等车、买菜，这些再寻常不过的生活场景，如今都成了艺术家的创作灵感。全岛22个地铁站展出11名本地艺术家的大型作品，让乘客在熟悉的旅途中，重新发现平日容易忽略的人事物。

这项名为“沿途”（Along The Way）的作品展星期二（9月1日）开始，为期六个月，至明年2月28日。展览由陆路交通管理局和国家艺术理事会联办，画廊Art Outreach呈献，是陆交局“艺术之旅”（Art in Transit）计划的一部分。

展品共在东北线、滨海市区线和汤申—东海岸线的22个地铁站展出，包括文庆、花拉公园、高文、波东巴西、兀里、美世界、明地迷亚、芽笼峇鲁、惹兰勿刹、阿尔柏王园、第六道、淡滨尼东、淡滨尼西、陈嘉庚、直落亚逸、乌美、加利谷、滨海湾、麦士威、欧南园、实乞纳和兀兰北。

艺术家朱立维（Lewis Choo）在直落亚逸地铁站展出的《路过》（Passing By）中，把镜头转向巴刹的人与物。他结合纪实摄影和木刻风格插画，呈现新加坡的生活面貌。（陆交局与艺理会提供）

11名参展艺术家从通勤的节奏、日常习惯、沿途观察和共同经历中汲取灵感，以大型视觉作品呈现城市生活中容易被忽略的细节。

照片结合插画人物 刻画公交网络生活片段

例如，本地摄影师谢益明（Chia Aik Beng）在第六道地铁站展出的《片段重组：站与站之间》（Remixed Fragments: Between Stations），把地铁站、列车、乘客和新加坡城市景观的照片重新拼贴，再加入插画人物，呈现每天在公交网络中上演的生活片段。

设计师余欣颖在《按铃》这件作品中，描绘乘客一路睡到终点、车厢人潮逐渐散去等场景，记录陌生人在同一空间短暂相遇后留下的痕迹。（陆交局与艺理会提供）

设计师余欣颖（Clara Yee）则在花拉公园地铁站的《按铃》（Press the Bell）作品中，把巴士车票折成爱心和纸飞机，与手绘图案、日常物件碎片及公交场景照片层层交叠，记录陌生人在同一空间短暂相遇后留下的痕迹。

其他作品则从热带神话、城市绿地和淡水生态等不同题材取材。

公众若想进一步了解作品，可扫描展品旁的QR码，通过Bloomberg Connects数码导览应用，查看艺术家简介和创作手记。