本地9月首两周天气持续干燥炎热，部分日子的最高气温可能超过35摄氏度，并可能因周边地区火点增加而出现烟霾。

新加坡气象署星期二（9月1日）发布的最新两周天气预测显示，本地及周边区域目前处于西南季风期，主要吹东南风或西南风。9月第一周多数日子天气晴朗，偶尔有大风，仅少数日子的早晚或下午时段会出现短暂局部雷阵雨。

整体而言，9月上半月本地绝大部分地区的总降雨量预计将低于平均水平。气温也持续偏高，多数日子的每日最高气温将介于33摄氏度至35摄氏度之间，部分日子可能超过35摄氏度；夜晚 也闷热潮湿，最低气温维持在27摄氏度以上。

气象署指出，持续干旱已导致周边区域林火火点与烟霾情况急剧升级。自8月21日前后起，苏门答腊南部和中部，以及加里曼丹多地已观测到浓重烟霾。

尽管9月第二周周边地区可能出现零星阵雨，但干旱趋势短期内难以缓解。如果邻国林火进一步加剧，烟霾可能随风吹向新加坡。

回顾8月下半月，本地同样经历异常干旱和酷热天气，空气素质一度逼近不健康水平。8月24日晚上，中部24小时空气污染指数（PSI）达98，为两年多来最高；一小时PM2.5浓度也处于偏高水平。

国家环境局强调，将继续密切监察情况，一旦PSI达到不健康水平，便向公众发布每日烟霾健康预警信息。