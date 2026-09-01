全球暖化使欧洲夏季变长，冬季则越来越温暖，为蚊虫滋生创造更有利条件。过去十年，原被视为“热带疾病”的骨痛热症病例在欧洲激增了三倍。为此，欧盟代表访问新加坡，了解我国如何通过伊蚊绝育计划等创新措施，有效控制骨痛热症的传播。

欧盟卫生紧急情况防范与应对局局长芬克—霍伊杰博士（Florika Fink-Hooijer），于星期二（9月1日）率团参观了国家环境局设在宏茂桥的产蚊厂。

她接受媒体访问时说，2015年至2024年，欧洲的骨痛热症病例增加了300％。虽然当地过去病例不多，基数较低，但若不采取行动，骨痛热症很可能迅速演变为地方性流行疾病，到时将难以逆转。

还有基孔肯雅症和西尼罗河热等通过蚊子传播的疾病

她指出，骨痛热症过去多出现在意大利、葡萄牙、希腊、西班牙等欧洲南部国家，现在有北移的趋势。除了骨痛热症，还有基孔肯雅症（Chikungunya）和西尼罗河热（West Nile Fever）等通过蚊子传播的疾病。

“我们希望像新加坡一样，建立完善的监测和预警机制，再采取防控措施，并推动更多创新方案。”

我国在2016年推出伊蚊绝育计划（Project Wolbachia），通过释放带沃尔巴克氏菌的雄性埃及伊蚊，抑制伊蚊繁殖，从而降低疾病传播风险。本地目前设有两座产蚊厂，每周可生产共1500万只带菌雄蚊。

2022年，环境局把这项计划的实施范围，从原有五个地点扩大至13个地点。

根据去年在英国科学期刊《自然通讯》（Nature Communications）发表的一项研究结果显示，由环境局与国际研究团队共同开发的预测模型估算，若没有扩大计划，我国2023年骨痛热症病例将达1万3748起；实际通报病例约9949起，相当于减少近3800起，降幅约28％。

环境局计划到今年底，把伊蚊绝育计划的覆盖范围增至80万户家庭，相等于全国半数家庭。

芬克—霍伊杰指出，新加坡的伊蚊绝育计划释放的是埃及伊蚊，而欧洲出现的主要是白线伊蚊（Aedes Albopictus），因此他们侧重于参考新加坡的经验，而不是全套照搬。

环境局环境卫生学院司长黄丽菁则说，欧洲在昆虫和蚊虫学研究方面经验丰富，我国一直与欧洲国家和实验室保持交流合作。在研究伊蚊绝育计划的过程中，我国也与欧洲研究人员有密切交流。