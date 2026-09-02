她没有一本正经地介绍峇迪，反而把父母拉进镜头，用搞笑、跳舞等轻松方式呈现峇迪。杨应芳从小看着妈妈穿峇迪长大，原本只觉得那是长辈的传统服装，直到妈妈的一通电话，让她决定重新认识这项传统工艺，并通过短视频加以推广。

36岁的杨应芳说：“我小时候看到妈妈、阿姨和叔叔穿着峇迪过年过节，也把峇迪当作日常服装。到了20多岁成年后，妈妈买了棕色的峇迪裙给我，我对峇迪的印象就停留在暗色、传统。”

不久后，她突然腿部受伤，性格好动的她被迫宅在家里静养。有一次，妈妈打电话关心她的伤势，也顺口一问可有兴趣把印度尼西亚的峇迪布料带到新加坡售卖，让她终于认识到，峇迪原来也可以七彩缤纷。

养伤期间，她上网学习架设网站、设计商标等，终在2018年1月、28岁那年，推出“杨妈妈峇迪”（YeoMama Batik）。

她希望峇迪不只是过年过节才穿的服装，也能成为人们日常生活的选择。

在杨应芳眼中，峇迪也不只是一块布料。“峇迪对我来说是一门艺术，也是一种文化交流的媒介。它不是穿在身上的一件衣服，而是一块承载着很多文化故事的布料。”

杨应芳（前）把64岁的母亲陈碧玲（后）拉进TikTok镜头，用一家人的互动展现峇迪轻松、亲切和年轻的一面。（受访者提供）

因此，她从印尼采购布料，自己设计峇迪，并与印尼当地峇迪艺术家合作，把传统蜡染技艺融入布料设计。

为了打破年轻人对峇迪的传统刻板印象，她在2020年冠病疫情阻断措施期间开始拍摄TikTok视频，隔年更加活跃。这些视频包括让父母穿上峇迪情侣装、互相替对方挑选峇迪衣服，或穿着峇迪一起共舞。拍摄视频之余，也增进一家人的感情。

杨应芳认为，要吸引年轻人，峇迪的设计应该现代化，例如采用鲜艳颜色和年轻化的图案花纹，并融入休闲、夏日元素，设计成短裤、围巾和包包等。这些峇迪也加入新加坡元素，如胡姬花、榴梿和热带风情。

从小看妈妈穿峇迪，到如今和父母一起拍TikTok，峇迪对杨应芳而言，早已不只是衣服。她希望年轻人接触峇迪时，也能发现传统工艺其实可以很生活化和有趣。