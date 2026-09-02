新加坡文化通行证推出一年以来，已吸引约41万1000人使用，兑换超过3040万元储值，用于购票参加各类文艺活动，为本地艺术与文化领域注入活力。

文化、社区及青年部星期三（9月2日）提供的数据显示，截至8月31日中午，约140万公民已完成注册领取文化通行证（SG Culture Pass），当中68%的人过去五年未曾参加本地的艺术与文化活动。

在使用者中，43%为18岁至35岁青年，他们大多使用文化通行证购票观赏现场演出、参加工作坊，以及讲座与导览；38%为36岁至54岁者，除了现场演出、讲座与导览，他们也用通行证购买书籍；其余19%为55岁以上者。

约九成接受调查的使用者也反映，愿意参加文化通行证以外的本地文艺活动。

在已使用的超过3040万元储值中，约290万元用于购买本地文学书籍，约160万元用于观看本地电影。其余2590万元用于现场演出、讲座与导览、工作坊等文艺活动。

目前，文化通行证计划支持超过1400个文化项目、3100本书籍和23部电影，共有900多个艺术与文化遗产机构、76家出版社和17家书店参与计划。

推出新平台 让年长者组团参加文艺活动

文社青部指出，考虑到年长者更喜欢与朋友和亲人一起参加艺术和文化等社交活动，当局将在10月中旬推出社群协助平台（Group-Assist Portal），让乐龄中心、养老院和其他社会服务机构可以通过这个平台，组织年长者集体参与文艺活动，为不擅长使用互联网的年长者简化流程，同时满足他们的社交需求。

当局将与狮子乐龄之友协会和关怀机构乐龄服务等机构合作，在11月至12月间试行新的平台。

狮子乐龄之友协会执行董事黄秀琳说，社群协助平台打破了线上操作的障碍，确保年长者能够轻松使用文化通行证，从而鼓励他们踏出家门，体验我国文化氛围。“这项计划不只是为了提供便利，更是加强社区凝聚力，建设更加团结友爱的社会。”

自去年9月起，每名新加坡公民可享有100元的文化通行证储值，有效期到2028年底。

吴晓妮（23岁，公关）上个月首次用文化通行证与朋友观看音乐剧《律政俏佳人》，此前她只有在学校组织下才会参加文艺活动。“身边对艺术不感兴趣的朋友，因为不用自掏腰包，也更愿意去体验各种活动。”

助艺术业者和机构触及更广泛受众

丰富的文艺活动，不仅为国人提供更多探索本土艺术与文化遗产的机会，也帮助艺术业者和机构触及更广泛的受众，不少业者观察到观众增长的趋势。以新加坡国际艺术节为例，今年的票房比往年增长40%，有三成售票就来自文化通行证。

九年剧场艺术总监及联合创办人谢燊杰说：“大约一半的观众使用文化通行证观看剧场演出，更令人欣慰的是，许多观众说，即使用完额度也会继续参加艺术和文化遗产活动。”

今年3月起，文化通行证可用于购买本地文学书籍。独立书店书吧（Book Bar）创办人蔡恩汉反映，这项举措不仅促进业务增长，也让更多从未接触本地文学的读者愿意支持本地作家的作品。

玲子传媒出版社社长兼总编辑林得楠说，文化通行证促使更多华文读者重返实体书店。“希望计划能进一步完善适用书目的范围，加强新加坡的多语阅读文化，鼓励国人终身阅读。”

南洋艺术学院首席研究员兼文化创新政策研究室处长贺淑芬博士说，文化通行证让人们得以初步体验艺术，使得观看戏剧、学习陶艺等逐渐变得像餐饮和购物一样平常。“初体验能够长期改变人们的行为，但能否将一次体验转化为长久的关系，也取决于业者、机构和支持方的共同努力。”

文艺爱好者郭宜婷（23岁，大学生）目前仅用了10元储值。她说，虽然文化通行证让更多国人关注文艺活动，但一些自己感兴趣的本地电影、独立书店和艺术家仍未参与计划。