全球碳排放量持续攀升，联合国环境署证实，全球升温可能在2030年前冲破1.5摄氏度，比此前预测“在2030年代初才突破”提前发生。这意味着，新加坡等亚洲地区将出现更多高热应激天数、更强的暴雨和更严重的洪水等，直接冲击水电费、食品收割与价格等日常生活。

联合国环境署星期三（9月2日）发布《限制超载》（Limiting Overshoot）报告指出，按现行政策，全球气温升幅很可能在2030年之前就突破1.5摄氏度，与近期发布的许多国际研究结果一致；到2100年，全球升温中值为2.6摄氏度，最低也至少达1.9摄氏度，逼近《巴黎协定》下承诺的2摄氏度控温上限。

环境署强调，即使所有国家都实现国家自定贡献和长期的净零排放目标，全球中值升温仍可能达约1.8摄氏度，高于《巴黎协定》力求实现的1.5摄氏度理想目标。

不过，环境署指出，把全球升温控制在1.5摄氏度内的希望并未破灭，各国不仅要加大减排努力，更要实现净负排放（net negative emissions）；同时推动碳捕捉技术发展，尽管碳捕捉的可行性还有待观察。

环境署执行主任安德森星期二（1日）晚在记者会上补充，聚力把全球升温控制在1.8摄氏度，未来才有可能逆转情况，把气温升幅压至1.5摄氏度。她呼吁各国在11月的气候变化大会继续推动气候融资与方案落实。

最新统计数据显示，全球2024年排放577亿公吨温室气体，比2023年高2.3％，是历来最高水平，排放速度是2010年代年均的五倍多。

到2050年 全球食品产量或下跌多达14％

环境署警告，突破1.5摄氏度升温阈值将引发危险连锁反应：海平面加速上升、珊瑚礁等生态系统面临不可逆崩塌风险、极端高温和野火灾害也将更加频繁。

热浪频发将加剧热相关疾病风险，进而推高死亡率；2024年5月至2025年5月期间，全球超过半数人口经历至少30天的极端高温天气。

天气越来越热，新加坡去年有近400起因酷热而求诊的病例，比2020年至2023年的年均数高。2021年至2024年有一人的死因相信与炎热天气有关。

气候变化同样严重威胁粮食安全。若缺乏有效缓解措施，全球食品产量到2050年可能下降多达14%，供应短缺将直接推高食品价格。新加坡有超过九成食品依赖进口，这将进一步加重我国的负担。

到2100年，如果全球气温上升1.5摄氏度到4摄氏度，全球冰川预计融化25%至40%。这不仅会让海平面升高至少9厘米到15.4厘米，还会永久改变许多地区的水资源分布。

环境署强调：“全球升温超过1.5摄氏度是气候挑战，也是治理挑战，影响不止于气候系统，也波及政府治理、规划、金融、发展途径和代际责任。”