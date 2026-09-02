自带水瓶放桌上，竟吵翻了天！一对夫妻带着20来岁的儿子到咖啡店堂食，因将水瓶摆在餐桌上引发摊主不满，双方当场爆发激烈口角。咖啡店摊主与顾客互指不是——摊主称告示明确、对方扬言“烧店”，顾客儿子则反驳摊主两度扔水瓶还挑衅打架，双方均已报警，事件从现场延烧至网络。

这起争议上星期天（8月30日）晚上约7时30分发生，地点是三巴旺路447号售卖知名忠邦椰浆饭的咖啡店。

根据咖啡店饮料摊主挂上Instagram的视频，只见一对中年夫妇与儿子三人在咖啡店内与镜头背后的摊主发生争执，质问对方为何不允许将自带的水瓶放在桌上。摊主说明这是咖啡店的规定，并指店外已挂上相关横幅。顾客一家显然无法接受摊主的说法。摊主随后建议对方可将水瓶放在椅子上，年轻男顾客反称：“椅子是给人坐的。”

视频显示双方互呛过程中，身为父亲的男顾客也一度辱骂摊主“阿瓜”（娘娘腔）。

《联合早报》记者星期二（9月1日）走访现场，观察到咖啡店外的确挂有横幅，提醒顾客切勿将外购饮料或水瓶放在咖啡店内的餐桌上。饮料摊旁也贴着类似告示，以及禁止外携食品和饮料内用的图示。

咖啡店外也挂有横幅提醒“切勿将外携饮料或水瓶放在餐桌上”。（姚进顺摄）

摊主：勿把外携水瓶放桌上 是为避免其他顾客效仿自带饮料

饮料摊旁贴着告示，提醒顾客切勿将外携饮料或水瓶放在餐桌上。（郑一鸣摄）

也是咖啡店老板的30多岁摊主王先生受访时说，由于早前经常有顾客自带饮料，他在约一年半前设立相关规定。他解释，私人咖啡店有自己的规矩，饮料摊也售卖矿泉水；若顾客都自带饮料堂食，饮料摊生意将难以维持。

不过王先生强调，自己平时会视情况通融，例如年长者或孩童自带白开水他不会干涉。对于一般顾客自带白开水，他通常也是睁一只眼闭一只眼，只要求对方将自带水瓶放在椅子上而非桌上，以免其他顾客看到效仿，也自带饮料。“大多数顾客都会遵守规定，主动收起饮料。”

对于当晚的冲突，王先生指他无法理解对方的行为。他声称年长顾客在争执中曾恫言要“烧店”，让他感到安全受威胁，因此事后报警。

年轻顾客：摊主两次扔水瓶才触怒父亲

涉事一家三口的儿子“Brandon”随后也在Instagram上发文反驳，指网上流传的视频并未还原事件全貌。他用长篇文字描述事发经过，称摊主曾两次将他们家的水瓶扔出店外，父亲因此被激怒。他也指摊主曾挑衅父亲到后巷打架。

对于父亲以“阿瓜”辱骂摊主，他代父道歉，指父亲针对的是摊主，无意冒犯整个LGBT群体。他也说自己已报警处理并掌握事发录像，但因案件仍在调查，现阶段无法公开录像。

饮料摊主在社媒发布的视频显示，父亲（左）与镜头背后的摊主激烈争吵，情绪激动；儿子在一旁准备好手机，说就等摊主动手拍下视频为证。站在父亲背后的是这家人的母亲，过程中也插嘴表达不满。（受访摊主提供、视频截图）

对于扔水瓶一事，王先生向记者承认确有其事，但称是“受到对方挑衅才扔”。王先生说：“我认为自己没有错，是对方叫我扔的。”不过，他否认曾挑衅年长男顾客到后巷打架。

针对这起事件，新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实已接到相关报案。

这并非首次有顾客因自带饮料到餐饮场所而引发争议。据《联合早报》早前报道，芽笼路一家粤菜餐馆今年4月因收取2元“自带茶水费”陷入舆论漩涡，短短数日内遭到百多条差评轰炸。业者事后受访指出，菜单上已清楚注明严禁自带酒水，店员也已多次提醒顾客不能饮用外购饮料。

水瓶争议视频在网上引发热议，网民意见不一。有人认为顾客应该遵守规则，也有人指摊主不应乱扔顾客水瓶。

针对这起冲突，家庭与心理治疗师袁凤珠受访时建议，摊主若能以轻松幽默的方式提醒，而顾客在得知规定后配合收起水瓶，就能化解干戈。“大家若能将心比心、好好沟通，小事就不会演变成大事。”

袁凤珠指出：“现代人往往较以自我为中心且害怕吃亏，容易为了个人利益或一时冲动与他人爆发摩擦。”她也提醒，父母的言行举止对孩子也有潜移默化的影响，父母处理冲突的方式，孩子都看在眼里，会影响他们日后如何与他人相处。