政府将拨款逾1亿元来推动下一个阶段的研发及创新工作，包括与业界合作，把好的建筑环境创意转化为可商业化和推广的实际解决方案。

国家发展部长徐芳达星期三（9月2日）为今年的国际建筑环境周（International Built Environment Week，简称IBEW）主持开幕时，宣布上述消息。

政府会在“研究、创新与企业计划（Research Innovation and Enterprise，简称RIE）2030”的框架下，于接下来五年内拨款1亿1200万元支持“未来城市”（Cities of Tomorrow）科研计划。

这笔拨款将重点运用在对新加坡建筑环境日益重要的四个领域：把更多研究成果转化为现实可用的解决方案；更安全、更高效地拆除建筑；以更明智的方式维护建筑；以及实现建筑环境脱碳。

除了在研发方面取得成果，如何把成果转化为真正的解决方案，也是重要的。政府将更专注于协助业界，让具潜力的创新概念跨出研究和试点阶段，在业界获得广泛采用。

徐芳达说：“我们对研发方面的投资，必须转化为实际效益，帮助我们改进在设计、建造和管理建筑环境的做法。”

他指出，随着政府翻新与重建更多地区，有必要以更好的方法来更高效和更安全地拆除现有建筑，最大限度地减少密集建筑区可能出现的风险、干扰、噪音和其他不便。

此外，随着建筑老化及用途更多样化，业界需要预测模型等更好的工具，来评估建筑的结构健康状况、生命周期成本和剩余的使用寿命。这能协助业主预测维护需求，并及时安排维修。

配合新加坡于2050年实现净零碳排放的目标，政府会加大力度减少运营碳排放和隐含碳排放（embodied carbon emissions）。

徐芳达也强调，新加坡须解锁更多的地下空间用途，善用有限的土地。“我们将与国立研究基金会合作，争取更多拨款以支持更多研究与创新，从而实现新加坡长期的地下发展目标，并深化我们生态系统的能力。”