绿色建筑标志认证框架更新 建筑可申请独立节能认证
新加坡管理大学的行政大楼是首批在新版绿色建筑标志的认证框架下获得认证的建筑。它结合传感器、采光架、自动百叶窗、混合冷却系统等，为办公室引进自然光，同时保持舒适怡人的室内温度，并大幅度节省用电。 （唐家鸿摄）
建设局更新绿色建筑标志的认证框架，包括推出独立的节能认证，鼓励更多建筑业主踏出第一步迈向绿化建筑，同时使用替代冷却系统。
国家发展部长徐芳达星期三（9月2日）为今年的国际建筑环境周（International Built Environment Week，简称IBEW）主持开幕时，宣布这项消息。
2005年启动的绿色建筑标志（Green Mark）计划，将第七次更新，其中一大目标是为加快新加坡建筑的绿化进程推出独立的节能认证。
节能认证原本是完整绿色建筑标志认证的其中一环。例如较老旧楼群中的一些建筑，原本未必能通过所有评估，顺利获得绿色建筑标志。今后这些建筑可以申请独立的节能认证，意味着个别建筑的绿化努力也能获得认可，有助于鼓励更多建筑节能减碳。
节能认证也将增加新的“70%超低能耗”（SLE70）等级。个别建筑若与同类型建筑2005年的基准相比，节能程度达到70%，就能申请这个门槛更高的新等级认证。
更新后的认证框架，也将认可替代冷却系统（Alternative Cooling Technologies），鼓励本地建筑广泛地采用这种更环保的制冷技术。与传统冷气系统相比，替代冷却系统可节省高达一半的电力。
徐芳达致辞时指出，建设局接纳了业界的反馈，简化重新认证的流程，使到绿色建筑标志计划更灵活，也更亲企业。
同时拥有几栋类型相似建筑的业主，今后可为多栋建筑一并申请一份认证。能源表现持续良好的建筑，还可获得更长的五年认证有效期，而不只是现行的三年。
第七版的绿色建筑标志计划更贴近全球公认的环境、社会与治理报告框架，以及国际可持续发展标准。“获得绿色建筑标志认证的业主，将更易获得绿色融资的机会。全球经济如今愈发重视可持续发展，绿色认证有助于提升这些建筑的竞争力。”