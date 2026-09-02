建设局更新绿色建筑标志的认证框架，包括推出独立的节能认证，鼓励更多建筑业主踏出第一步迈向绿化建筑，同时使用替代冷却系统。

国家发展部长徐芳达星期三（9月2日）为今年的国际建筑环境周（International Built Environment Week，简称IBEW）主持开幕时，宣布这项消息。

2005年启动的绿色建筑标志（Green Mark）计划，将第七次更新，其中一大目标是为加快新加坡建筑的绿化进程推出独立的节能认证。

节能认证原本是完整绿色建筑标志认证的其中一环。例如较老旧楼群中的一些建筑，原本未必能通过所有评估，顺利获得绿色建筑标志。今后这些建筑可以申请独立的节能认证，意味着个别建筑的绿化努力也能获得认可，有助于鼓励更多建筑节能减碳。

节能认证也将增加新的“70%超低能耗”（SLE70）等级。个别建筑若与同类型建筑2005年的基准相比，节能程度达到70%，就能申请这个门槛更高的新等级认证。

更新后的认证框架，也将认可替代冷却系统（Alternative Cooling Technologies），鼓励本地建筑广泛地采用这种更环保的制冷技术。与传统冷气系统相比，替代冷却系统可节省高达一半的电力。

徐芳达致辞时指出，建设局接纳了业界的反馈，简化重新认证的流程，使到绿色建筑标志计划更灵活，也更亲企业。

同时拥有几栋类型相似建筑的业主，今后可为多栋建筑一并申请一份认证。能源表现持续良好的建筑，还可获得更长的五年认证有效期，而不只是现行的三年。

第七版的绿色建筑标志计划更贴近全球公认的环境、社会与治理报告框架，以及国际可持续发展标准。“获得绿色建筑标志认证的业主，将更易获得绿色融资的机会。全球经济如今愈发重视可持续发展，绿色认证有助于提升这些建筑的竞争力。”