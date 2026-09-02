本地首个设有多厅电影院的义顺电影城，预计明年3月2日停业，原址会重新发展成有约110个住宅单位和零售空间的商住两用综合项目。发展商星狮地产推出“义顺电影城回忆”计划，邀请公众共同记录这段珍贵的社区历史。

星狮地产星期三（9月2日）发文告，邀请曾经或目前到访电影城的公众、居民和租户，参与“义顺电影城回忆”（Yishun 10 Memories）计划，分享他们相关的回忆、照片、纪念品及其他资料。

公众可在10月31日前，把资料连同简短介绍、与义顺电影城的关系及联络方式，电邮至yishun10memories@studiolapis.sg。截止日期后收到的资料，也可能被考虑。

星狮地产已委任建筑保育咨询公司Studio Lapis，负责整理和记录义顺电影城的社区故事及共同回忆，并探讨如何将这些元素，融入未来发展项目。

初步计划包括重新使用义顺电影城部分旧有物件，并探讨在未来发展项目中融入社区故事、艺术作品和历史解说壁画，同时整理和汇集社区提供的回忆及相关资料。

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义顺电影城的设计当年借鉴了科幻元素，属于后现代风格的建筑。记录与提倡本地现代主义建筑保留与翻新的网站Docomomo SG将它列为本地100个重要的现代主义建筑物之一。

星狮地产新加坡首席执行官孙素玲说，义顺电影城对于许多在附近社区成长的新加坡人而言，占有特别的位置。

她说，随着义顺中区的发展进入新阶段，公司希望通过这项计划邀请社区分享故事、回忆和经历，打造一个能顺应居民不断变化的生活需求和期望的综合发展项目。

毗邻纳福城（Northpoint City）购物商城的义顺电影城，目前由星狮地产管理，会继续营业至明年3月2日。根据文告，电影城原址将重新发展为一个地契为99年的综合发展项目，预计明年中推出市场，并于2031年中竣工。这也是义顺中区十多年来的首个新住宅项目。

综合发展项目占地约3万9125平方英尺，总楼面面积达11万7376平方英尺。项目规划包括约110个住宅单位，底层设有零售空间，二楼则设有景观设施。