《联合早报》记者星期二（9月1日）傍晚走访榜鹅东集装箱公园。晚上7时前后的用餐高峰时段，一些较受欢迎的摊位，包括菲律宾餐和烧烤摊，座位几乎坐满，气氛热闹；不过，其他一些摊位客流明显较少，餐区不同角落冷热不均。

经营约10年的榜鹅东集装箱公园传11月1日关闭，为住宅发展让路。消息传开后，有熟客特地赶来吃饭拍照留念；园内有摊主经营了整整10年，也有业者今年5月才开张，不到四个月又要另觅新址。

此前，餐区租户清真烧烤餐厅The Smok Hous在社交媒体透露，餐区11月1日前关闭，之后拆除。餐厅称已接获业主通知，餐区所在土地将由政府收回。

最早一批进驻摊主：知道迟早要还地

蔡俊伟坦言，疫情后经济不好，自己原本就有关店的打算。（郑一鸣摄）

蔡俊伟（48岁）是最早一批进驻的业者之一，在餐区经营约10年。他说，自己算是首批租户，之后才陆续有印度餐和泰国餐等业者加入。

他忆述，冠病疫情期间餐区生意大受影响，这几年也不如从前，有时一个月就会亏损6000元至8000元，但这里租金比商场低，因此整体仍能维持。

蔡俊伟说，他在8月初收到业主通知，对餐区关闭不感意外。“这种地本来就是租的，我们知道迟早得还回去。”

餐区关闭后，集装箱设施也须拆除，他只能搬往其他地方继续营业。消息传开后，不少熟客发信息询问他会搬到哪里，并称会继续支持。

“很多人说，你搬去哪里，我们就去支持你。听到当然会感动。”

居家经营六年 首开实体店四个月就传关闭

相比之下，菲律宾餐Tara Na老板努尔尼沙（35岁）才刚加入餐区不久。她过去经营居家餐饮约六年，今年5月中才首次开设实体店，至今仅约四个月。

她说，开业后生意比预期好，平日已有稳定客流，周末更忙，不少食客还专程从三巴旺、兀兰、淡滨尼和裕廊前来。

“我才刚向大家宣布我们开店了，现在却要关，我都不知道该怎么跟大家说。”

她说，签约时知道租约按年续签，却没料到这么快就须搬迁，目前已开始寻找新地点。

她最不舍的是餐区“远离城市”的独特氛围。“大家工作一整天后，可以来这里放松。这样的地方现在很难找。”

她也形容，餐区像“小小的新加坡”，华人、印度人、菲律宾人摊主齐聚，也有西餐、越南菜和泰国菜等，希望日后大家还有机会再次聚在一起经营。

食客专程打卡：现在不来以后就没了

烤肉摊和菲律宾餐生意火爆，店家担心无法再找到兼具人流与氛围的场地。（郑一鸣摄）

常客吴秀清（55岁，家庭主妇）和莫霈莉（42岁，人事经理）得知餐区即将关闭后，星期二特地前来用餐和拍照留念。

两人过去常与朋友骑脚踏车到这里，每隔一两个月便会来一次。她们最喜欢这里轻松开放的环境，吴秀清形容，“有点像在曼谷”。

“听说11月要关了，就觉得现在再不来，以后就没有了，所以一定要再来一次，打卡拍照。”

菲律宾餐摊位忠实食客格蕾丝（50岁，护士）则说，道地的菲律宾食物让她“有回家的感觉”，她也因此多次光顾。

得知摊位须搬迁，她已向老板取得联络方式，并承诺继续支持。

“她去哪里，我就跟去哪里。”