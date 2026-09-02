为庆祝世界无车日，陆路交通管理局连同多个政府机构、公共交通业者、企业和组织，将在9月至11月携手举办一系列活动，重头戏包括10月3日在如切举行的“无车日”活动、一款名为“隐形城市”的互动式手机游戏，让公众体验无车出行的好处。

9月22日是世界无车日（World Car-Free Day）。根据陆交局星期三（9月2日）发布的资料，配合这一天，陆交局连同政府科技局、保健促进局、建屋发展局、国家文物局、裕廊集团、国家公园局、市区重建局、人民协会，以及交通业者新捷运和SMRT等，推出系列无车日活动。

配合10月3日（星期六）下午3时30分至晚上9时30分，在如切举办的无车日活动，当局将关闭如切路（Joo Chiat Road） 部分路段，即东海岸路（East Coast Road）与德明路（Dunman Road）之间的路段，让公众步行或骑脚踏车，探索这个具有特色的文化邻里市镇。

到了晚上，马林百列基层组织将联合加东—如切商联会举办社区派对，在如切民众俱乐部一带安排糕点派对、艺术活动、儿童活动区及现场表演。

也是马林百列—布莱德岭集选区基层组织顾问的内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭，感谢陆交局将无车日带到如切。这也是活动首次在中央商业区以外的地区举办。

“我也很高兴看到当地的基层组织和社区伙伴抓住这个机会，庆祝如切丰富的历史文化遗产，并促进居民之间的交流。”

互动游戏“隐形城市” 完成挑战解锁虚拟地图新元素

另外，陆交局也与政府科技局合作开发一款名为“隐形城市”（The Invisible City）的互动游戏。公众可通过CrowdTaskSG平台参与，并以步行、骑脚踏车或搭乘公共交通，前往指定地点完成挑战。

当参加者完成不同挑战，虚拟新加坡地图上的新元素会逐步解锁，让公众重新发现熟悉的邻里和公共空间，同时更了解塑造日常生活的地点、社区和故事。

陆交局也与保健促进局合作，在9月14日至30日推出世界无车日挑战。“健康365”应用用户在挑战期间，连续四天每天走至少1万步，即可获得特别版世界无车日徽章。

自2000年以来，全球各地的城市每年在9月22日庆祝世界无车日，鼓励人们减少开车，选择其他出行方式，从而减少碳排放。更多有关“世界无车日”的活动详情，可浏览陆交局网站。