特需男生独自搭巴士上班，母亲请车长到站时提醒孩子下车，车长不仅一口答应，而且之后每次见到男生，总会多加留意，并给予鼓励。一个看似简单的举动，让特需男生独自上班的路多了一份照应，也让母亲多了一份安心。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见，汇聚成滴水成河、粒米成箩的力量，让善不断传递。

项目发掘的首个好人好事，是在本地巴士公司Go-Ahead集团工作长达10年的巴士车长曾少华（52岁）。

曾少华经常负责43号巴士路线，往返于榜鹅巴士转换站与东海岸上段巴士终站之间，途经盛港、万国、实龙岗及马林百列等区。这条巴士路线全程长达1个小时45分钟，沿路经过多所学校和医院。

约两年前，一对家长带着儿子搭巴士，并在车上嘱咐孩子各种注意事项。平日习惯观察乘客情况的曾少华，很快便留意到这家人，并对男生留下印象。

他说，那男生通常从万国地铁站上车，在实乞纳（Siglap）地铁站下车。起初由父母陪同，后来则逐渐独自出行。

有一次，男生的母亲请曾少华到站时提醒孩子下车，他一口答应。随着见面次数增加，男生和家长上车时，会向曾少华微笑、打招呼。

除了默默记住家长的托付，曾少华也逐渐摸索出与男生相处的方式。“我观察到，阿boy（指男生）一上车就很紧张，所以我不会主动和他说话，避免他感到不舒服。他通常会一个人安静地坐在最后面。”

曾少华表示，他从未与这家人多交谈或打探男生的情况，后来得知男生母亲不仅写信到公司表扬他，还在脸书发文分享此事，获得超过千人点赞，他既受宠若惊，也感动落泪。

他认为，完成乘客提出的请求只是一件简单的小事，从未想过会因此获得关注。

“服务行业以人为本，我只是尽本分，尽量帮助他人。我经常把‘没问题’挂在嘴边，纯粹是能帮就帮。”

特需男生母亲：感恩遇到暖阳

特需男生的母亲写信表扬车长，也发文表达谢意，称感恩遇到暖阳。

特需男生的母亲写信到巴士公司表扬车长曾少华，也在脸书发文分享此事。她说，患有自闭症的儿子会搭巴士上班。她还记得，当她请车长（指曾少华）在实乞纳地铁站提醒儿子下车时，对方爽快答应，并说：“没问题！”

她说，曾少华看到他们在巴士站，便伸手欢迎她儿子上车。她还没来得及开口，曾少华已点头示意，表示知道该怎么做。关门前，他还大声鼓励她儿子说：“你现在做得很棒了！”随后挥手道别。

“感谢上天让我在育儿旅程中遇到这样的暖阳。知道他在照应我儿子，我感到很安心。”

她说，如今儿子搭巴士上班时会遇到不熟悉的车长，但她已不再要求他们提醒儿子下车，只会请他们在实乞纳地铁站停靠，让儿子下车。她指出，由于路程超过40个巴士站，要车长特地提醒她儿子下车，并不是一件简单的事。