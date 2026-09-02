中央肃毒局近日在大巴窑组屋开展行动期间，一名62岁男子被指从单位爬出窗外，随后坠楼身亡。警方已排除他杀，案件仍在调查中。

这起事故发生在星期一（8月31日）下午2时05分，地点是大巴窑第205座组屋。

《联合早报》记者当天赶抵现场时，组屋楼下已搭起遮盖遗体的蓝色帐篷，警方也拉起封锁线展开调查。现场有多名警员在场驻守，附近停着至少两辆警车和一辆救护车。

同座组屋的居民夏女士（49岁，摊贩）受访时说，下午2时左右听到一声巨响，像是重物坠落，起初并未意识到发生事故。她下楼后惊见一名60多岁男子倒在血泊中，口吐鲜血，场面骇人。“响声那么大，应该是从很高的地方跌下来的，我当时吓坏了。”

夏女士透露，当时还有一名短发女子在楼下哭泣，相信是死者家属。旁观公众随后报警。

多名受访邻居说，事发前并未听到任何争吵声，对事发细节并不知情。

记者现场观察发现，一名便衣警员随后站在八楼某单位门外，该处疑为死者住家。不久，多名警员聚集在八楼走廊，展开进一步调查。

据了解，坠楼的男子因没有按时报到进行尿检，因此中央肃毒局派人上门调查。

中央肃毒局发言人答复《联合早报》询问时证实，当局当天正在进行行动，并派人到上述组屋单位。

“在我们进入单位前，一名62岁新加坡籍男子被看到爬出窗外，过后不幸坠楼。新加坡民防部队救护人员到场后宣告男子伤重不治。执法人员则在单位内搜出吸毒用具。”

新加坡警察部队答复询问时说，初步调查后，警方排除他杀，有关调查正在进行。

生活遇到困难的人，可拨以下热线求助：

●新加坡援人机构（SOS）：1767；关怀短信（CareText）：9151-1767（均提供24小时服务）

●全国心理援助服务：1771或WhatsApp短信（6669-1771）

●妇女行动及研究协会（AWARE）：1800-777-5555（妇女援助专线）

●关怀辅导中心：1800-353-5800

●心理卫生学院：6389-2222

●新加坡心理健康协会：1800-283-7019