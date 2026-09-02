我国目前同时面对食物价格上涨和食物浪费增加两大挑战。永续发展与环境政府国会委员会将在下周提呈国会动议，呼吁加强食品供应韧性，让国人能够以可负担的价格获得食物，同时动员社会各界力量减少食物浪费。

国会将在下个星期二（9月8日）复会。这项动议由四名人民行动党议员提出，包括永续发展与环境政府国会委员会主席傅丽珊、副主席娜蒂雅，以及成员黄士轩和李乃怡。动议涵盖四个主题，包括减少食物浪费、支持本土农产品生产、加强食品供应链韧性，以及推动替代蛋白发展。

傅丽珊星期三（2日）接受媒体访问时说，他们希望政府进一步确保食品供应稳定，让人们能获得价格实惠的食物。她指出，面对近期的地缘政治冲突，以及厄尔尼诺等极端气候事件，我国也应考虑更多措施提升食品韧性，包括加强本地食品生产的能力和可行性。

她说，明白人们普遍关注食品价格上涨的问题，但这项动议的目标是希望从源头着手，从更宏观、更具战略性的层面思考，如何改善制度和整体体系，以建立更稳健的基础设施和策略，为新加坡及民众提供更可靠的食品保障。

新加坡是明年的亚细安轮值主席国，娜蒂雅说，选择在这个时候提呈动议，也是希望区域国家能把提升食品韧性，提上明年的讨论日程。

我国2025年制造的垃圾中，食物垃圾占了11%，总量达79万公吨，连续两年增加，食物垃圾的回收率则维持在18%。

傅丽珊指出，目前无法知道这些食物垃圾中，有多少是因为耗损、多少是浪费造成的。“委员会希望政府重新思考如何更好地协调食品进口政策，并建立完善的食品分配机制，从整个系统层面减少食物浪费。”