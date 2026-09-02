牛车水一带电房起火，现场传出爆炸声，附近七八家店铺受影响，断电约两小时被迫停业。

这起事故发生在星期二（9月1日）中午12时许，地点位于牛车水一带的武吉巴梭路（Bukit Pasoh Road）43号旁的电房。

记者接获通报后赶往现场，可见至少三辆警车到场，新加坡民防部队则出动一辆消防车。警方在现场大范围拉起封锁线，多名警员在场维持秩序。

据观察，新加坡能源集团（SP Group）派出约三辆车到场处理，多名技术人员展开调查及维修工作。

事发时正好要到电房旁的怡和轩俱乐部上班，公众何华育（70岁）目睹了火患。他看见电房突然起火，随即传来爆炸声，吓得他立即通知同事逃生。

“我看见火势，然后就传出一股浓浓的烧焦味，电房也开始冒浓烟。我马上叫同事快点下楼，怕火势蔓延。”

他透露，电房失火导致俱乐部及附近店铺断电，有商家随即报警并通知民防部队。

另一名在附近上班的钟先生（28岁，软件工程师）则说：“我听见很大声的爆炸声响，出来一看只见浓烟。警方抵达后随即进行疏散，同事们因无法在公司上班，都回家了。”

据观察，火患导致附近七至八家店铺受到影响，一度断电。何华育指，电力约下午2时15分起逐步恢复。

民防部队受询时证实，星期二中午约12时20分接获通报赶抵现场，发现一间电房内的电器设备起火。消防员使用干粉灭火器将火扑灭。无人在事故中受伤，起火原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2026年9月2日的《新明日报》。