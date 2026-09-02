70岁德士司机准备下车帮女佣打开后备箱，却忘了换成停车档，德士向前移动之际，他原想踩刹车却误踩油门，结果撞上站在前方的六旬妇。

被告特纳加蓝（G Thinagaran）星期二（9月1日）承认一项疏忽驾驶的罪名。案发时，他是一名德士司机。

事故发生在前年1月19日中午12时45分许，地点在实龙岗路第56号店屋前。

根据案情，被告事发前将德士停在上述路段最右侧车道，随后步行到附近商店购买鲜花。

约25分钟后，被告将档位切换至前进档（D档），准备驾车离开。这时，60岁的女受害者询问被告，是否能载送她的女佣前往景万岸一带。

被告答应后，受害者和女佣走向德士前方的一辆轿车，从后车厢搬下几袋杂货。被告后来发现女佣似乎难以打开德士后备箱，于是准备下车帮忙。

不过，他下车前没把前进档切换成停车档，导致德士稍微向前移动。

被告发现后立即想踩刹车停车，却误踩油门，导致德士向前冲。

庭上播放的车载记录仪画面显示，德士撞上当时站在两辆车之间的受害者。受害者遭两车夹击后倒地，一旁公众见状立即上前帮忙。

受害者随后由救护车送往莱佛士医院，并于同日转往伊丽莎白诺维娜医院接受进一步治疗。

根据医疗报告，受害者蒙受双下肢挤压伤、左膝盖骨脱位，也包括静脉创伤性破裂、神经和血管受伤，十字韧带也部分受伤，以及左腓骨骨折。她在事故隔天须接受紧急手术。

被告于去年6月11日被捕，同日获准保释。控方要求判处被告至少两个月监禁，并吊销驾驶执照五年。代表律师求情时则要求法官判处罚款。

法官指出需要时间斟酌适当刑罚，将案件展期至下个月7日下判。

完整报道，请翻阅2026年9月2日的《新明日报》。