2004年，8岁中国籍女童黄娜在新加坡离奇失踪，引发全岛大搜索。

当她终于被找到时，竟然是在一个被层层塑料袋包裹的纸箱里。当时，许多新加坡民众都为这位女童的离世感到难过，大批公众到灵堂吊唁，出殡时更是排了长长的人龙。

当年的这起案件凶手，是黄娜母亲黄淑英的同事卓良豪（阿豪），一个平时在果菜批发中心对黄娜疼爱有加的熟人。

阿豪潜逃至马来西亚，9天后他自首回新。阿豪最终画出路线图，指引警方在直落布兰雅山公园树林中，寻获了被九层塑料袋层层包裹的黄娜遗体。

随后的庭审焦点集中在阿豪是否患有精神分裂症。辩方试图以其行为怪异、无杀人动机来脱罪，但控方指出他思维清晰，警方录像更显示他微笑着示范残忍杀人藏尸的过程。法官拒绝了精神报告，强调“无动机不等于没杀人”。由于阿豪在庭上全程保持沉默，法庭最终依据现场铁证及性侵线索裁定其死刑。2006年11月，阿豪被执行绞刑。

但法庭之外，当年追踪这起新闻事件的记者在现场观察到什么？黄娜的母亲原名不叫“黄淑英”，据说指纹也被抹掉了，她为什么要这么做？还有当年来吊唁的民众所给的帛金，竟然要一袋一袋来装，具体数额是多少至今无人知晓。

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