灭虫人员利用工作之便，在 滨海湾金沙 多次行窃，前后涉款约1768元，星期二（9月1日）被判监禁四周。

被告为现年38岁的默哈莫·诺力齐扎尔（Muhammad Norrizkizal Bin Asis），他是一名合约制灭虫人员，负责在金沙进行灭虫工作。

去年3月19日，金沙的市场营销及全球活动高级副总裁发现放在办公室抽屉里的部分现金不翼而飞，随即报警调查。

她指出，2024年10月她曾把一叠2万元的钞票放进信封里，再收进办公桌的抽屉里，但一周后却发现有部分钱不见了，她怎么找都找不到，于是向保安处举报，展开内部调查。

去年5月2日，警方到金沙逮捕被告，发现他涉及多起偷窃案，包括偷红包、现金、超市礼券等，总值1768元。

调查揭露，被告于2024年10月，至少四次进入市场营销及全球活动高级副总裁办公室进行灭虫工作时，从上述信封里拿走现金，每次只拿10元、50元、100元不等，前后共取走了1000元。被告称当时手头紧，那些钱都花在家庭日常开销上。

根据控状，被告在保释期间，也曾在今年3月31日晚上9时36分，从义顺卉合坊的超市内，偷走一罐约72元的奶粉，他于8月20日再次被捕。

完整报道，请翻阅2026年9月2日的《新明日报》。