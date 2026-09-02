饮料瓶罐退费制（BCRS）自4月1日实行以来，吐槽的声音便不绝于耳，有人直言，1角钱就当做慈善好了，懒得清洗这些瓶瓶罐罐，更别说特地跑一趟回收机。

有网民则发现当局公布的回收次数与瓶罐数量似乎对不上，质疑有押金没有退回，结果还得由当局出面解释，说明其实是人们每次回收好几个瓶罐，两者并非同一概念。

当然，这个制度仍有瑕疵，红蚂蚁日前拿了一些塑料瓶和铝罐去回收，其中一个带着正确的押金标签、条码完好无损的瓶子老是被拒收。在这样的情况下，确实很容易萌生“算了算了，1毛钱送你好了”这样的念头。

但信不信由你，有人就借着这个制度，悄悄摸到了赚钱的门道。

据报道，一名53岁男子过去两个月到处捡拾饮料瓶罐，靠退还瓶罐赚取超过1000元，跟吐槽饮料瓶罐退费制的人们形成有趣的对比。

在多数人眼中，随手扔掉的空瓶罐不过是垃圾，但在他看来，却是一个个可以换回1角钱的“硬币”。

不过，说这个男子发现了什么不为人知的发财门路，也不完全准确，因为在新加坡，捡拾废品不是新鲜事。

新加坡多年前就有“加龙古尼”（karung guni）收集旧报纸、旧电器等废品变卖，也有年长者沿途收集纸皮和铝罐，赚取微薄收入。

在竹脚一带收集啤酒罐的“加龙古尼”。（档案照片）

对我们来说，旧报纸、旧电器、纸皮箱和铝罐或许都是垃圾，但在他们眼里，每一件都有价值。

赋予垃圾明确金钱价值 经济诱因改变行为

饮料瓶罐退费制真正有意思的地方，正是把这种原本零散、隐性的价值，用一个人人都看得懂的数字，摆在大家眼前：1角钱。

过去，我们喝完饮料，自然就将空瓶扔进垃圾桶，现在则多了一个选择：先别丢，这个瓶子还能换回1角钱。

于是，拾荒者早已熟悉的“废品眼光”，开始进入普通人的日常生活。

当然，要像53岁男子一样靠捡瓶罐两个月赚1000元也不轻松，骑车寻找、收集、搬运瓶罐，同样需要时间和体力。

但这个故事至少说明，经济诱因确实可以改变行为。

环保政策未必需要把所有人变成环保主义者。有时候，只要让不环保的行为更“昂贵”一点，或是让环保的行为多一点回报，人们就会重新计算一下自己的选择。

2023年实施的塑料袋收费计划，也按着类似的思路，每个袋子收费5分钱，让消费者伸手拿袋子之前再想一想：是否真有这个必要？

这个计划于是让浪费变得稍微昂贵，跟让回收变得稍微有利的饮料瓶罐退费制刚好相反。

公众退还饮料瓶罐之后，便可通过银行付费应用或易通卡获取退费。（吴先邦摄）

当然，这不代表饮料瓶罐退费制没有问题。

对不熟悉数码工具、回收机操作或者相关流程的人们来说，为了1角钱多走几步、多学一个操作，未必显得划算。回收机如果经常发生故障，或“无缘无故”拒收瓶罐，也会削弱人们回收瓶罐的意愿，影响整个计划的成效。

不过，从更大的角度看，退费制至少正在做一件有趣的事：它让我们重新思考“垃圾”背后的价值。

人们如果在丢掉瓶子前愿意多想一秒，制度或许已经开始奏效了。