从星期四（9月3日）起，陆路交通管理局将调整重型车辆零排放计划，较轻型零尾气排放重型车辆的津贴，从4万元下调至1万5000元。

陆交局星期三（2日）发文告指出，随着市场上零尾气排放重型车辆的车型增加，它们与传统内燃式引擎（internal combustion engine）车辆之间的价格差距也逐渐缩小，因此有必要调整津贴数额，以确保计划继续符合实际需求。

受影响的重型车辆，为最高装载重量（maximum laden weight）3501公斤至7000公斤的车辆。津贴调整后，仍是分三年发放，注册车辆时可获5000元，满一年收到第二笔5000元，满两年再获5000元，总共1万5000元。

陆交局是今年1月起推出为期三年的重型车辆零排放计划（Heavy Vehicle Zero Emissions Scheme，简称HVZES），为业者提供最高4万元津贴购买电动重型车。

文告指出，计划推出以来，零尾气排放重型车辆的普及度令人鼓舞。新注册重型车辆中，零尾气排放车辆的比率已从2025年的不到1%，增至今年7月的约30%，其中以电动重型车辆为主。

其中，较轻型重型车辆的普及情况尤其良好。今年7月，这类车辆的新注册车辆中，零尾气排放车辆占55%。

陆交局说，最高装载重量超过7000公斤的较重型零尾气排放重型车辆，津贴仍维持4万元。这是因为这类车辆与传统内燃式引擎车辆相比，成本差距仍然明显。

不过，在今年9月第一次拥车证竞标活动之前取得拥车证，并注册零尾气排放重型车辆的车主，无论车辆的最高装载重量是多少，仍可获得4万元津贴。

重型车辆零排放计划将持续至2028年12月31日。