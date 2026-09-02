八旬阿嫲拄着雨伞走到台前打赏红包，当场闻歌起舞，获司仪刘玲玲邀上台一起跳恰恰，还即兴唱了两句，引得司仪送上飞吻和反赠红包奖励。

义顺第二邻区巴刹商店联合中元会庆赞中元，星期二（9月1日）晚上在义顺第293座组屋楼下的多功能礼堂办歌台，由三兴制作所承办，乐队是飞航，司仪则是“歌台一姐”刘玲玲。

上述中元会总务陈宗财（44岁）受访时说，他们已经办了30年歌台。“我们每年都会邀请刘玲玲，她能让全场气氛更热烈，让大家开心。”

星期二晚上的歌星包括朱莉莉、悦芊菱、黄凯琳、陈晓欣、孙强和陈凯晴，特别嘉宾是马国唱片歌后郭慧芬。

首先登场的是陈晓欣，她演唱福建歌曲《心甘情愿》和《恰想也是你一人》，以及华语歌曲《玉兰溪之恋》。

紧接登场的悦芊菱遭刘玲玲在台上爆料，称当天傍晚约6时半才接到通知，指芊菱要登台前五分钟才赶来。悦芊菱笑着解释说，当时临时要照顾小孩。

其间，轮到刘玲玲唱歌，一名打扮时尚的阿嬷拄着雨伞走到台前送上红包。两人互动问候时，阿嬷突然随歌起舞，矫健的舞姿让刘玲玲赞叹不已。

阿嫲随后受邀上台，伴着福建歌《开心就好》的旋律，与刘玲玲大跳恰恰舞，赢得台下观众拍手叫好。

当刘玲玲唱到“喜欢就好”并递过麦克风时，阿嫲也默契地接唱“喜欢就好”。看到阿嫲那么逗趣，刘玲玲亲吻对方脸颊，还反赠送她一个红包，并用英语说爱她。

82岁的阿嫲陈女士台下受访时说，住在义顺超过40年，只要附近有歌台，她都会尽量去看。

“我年轻时候就爱跳舞，每次都去夜店跳。现在若有什么跳舞的乐龄活动，我就去参加。”

为了公平和圆满，刘玲玲也请来一名“阿公”到台上歌唱，但阿公自我介绍时说他只有66岁，两人过后合唱福建歌《昨夜的悔恨》。

接着，刘玲玲更是搞笑地模仿“狮子叼红包”，逗弄阿叔。但阿叔也毫不扭捏，大方配合用嘴去接，宛如“隔空接吻”，引来哄堂大笑。

完整报道，请翻阅2026年9月2日的《新明日报》。