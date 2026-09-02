澳大利亚籍清洁工去年来新旅游后，出境时在樟宜机场偷走两瓶香水。上个月他再次入境我国时被捕，星期二（9月1日）被判坐牢四天。

被告是37岁的尼克（Sfetcopoulos Nick），案发前来我国旅行后，在樟宜机场搭飞机前往吉隆坡前干案。他星期二在国家法院承认一项偷窃罪。调查揭露，去年11月19日下午4时49分，被告进入一家商店，认为没有人注意他，于是萌生偷窃念头。

他过后顺手拿走两瓶总价值428元的香水，放进自己的白色纸袋里，还未付款就若无其事地走出商店。

被告搭飞机出境后，商店保安才意识到有商品不见，并在查阅电眼时确认是被告所偷，随之报警。

今年8月4日，被告再次来新，结果在第四搭客大厦遭警方逮捕。被告两日后做出全额赔偿。

代表律师为被告求情时说，被告案发时患有重郁症和焦虑障碍，健康状况也没有很好，且已经做出全额赔偿。

他也说，被告当时遭女伴背叛，是家中年迈父母唯一看护人，本早该回国，为了此案在这里逗留了五周，恳求法官考虑判他坐牢四天即可。

主控官指出，没有证据证明被告的病况与他的犯罪行为有关，不应作为求情因素之一。法官最终判他坐牢四天。