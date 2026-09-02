公共交通业者SMRT接下来一年里，在两列地铁列车内展示有关本地12家公益机构的信息，增加乘客对这些机构的认识，鼓励公众多支持不同的公益行动。

首列“公益之旅”（Journeys for Good）列车星期三（9月2日）在宏茂桥地铁站推介，并从星期四（3日）起运行。第二列列车则会在下个星期开始运行。

两列“公益之旅”列车分别在星期四（9月3日）和下星期开始运行，服务南北线和东西线。（白艳琳摄）

服务南北线和东西线的两列列车车厢内，张贴有关这12家公益机构的信息，让乘客在搭乘地铁时，一抬头就可浏览这些内容，了解机构的活动、使命与愿景。有兴趣的公众还可扫码查询更多详情。

这12家机构横跨医疗、残障与包容、粮食安全和社区服务等领域，分别是超越限制和想象能力组织（Abilities Beyond Limitations and Expectations）、新加坡救护车圆梦队（Ambulance Wish Singapore）、福善（Blossom Seeds）、乳癌基金会、关怀社区服务协会、关爱生命、广惠肇留医院、海悦辅导中心（O’Joy Limited）、新加坡佛教施诊所、新加坡环境理事会、进觉福利协会（Viriya Community Services）和愿之心。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆为首列“公益之旅”列车主持推介仪式，并在列车上聆听12家参与机构一一介绍他们的活动。（白艳琳摄）

“公益之旅”是SMRT与文化、社区及青年部于5月签署谅解备忘录，承诺协助推广公益性质慈善团体宣传后，推出的第一个合作项目。

星期三担任推介仪式主宾的文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆致辞时说，本地每天都有上百万人搭乘公共巴士和地铁。“这项计划利用乘客每天的出行时间，让他们反思周围的需求，思考自己可以付出什么样的小行动，如捐款、做义工、助公益团体传达理念，或帮忙留意街坊的需求。”

SMRT主席佘文民说，本地总共有约700家公益机构，其中有179家向SMRT申请参与“公益之旅”计划，超出预期数量。

新加坡佛教施诊所秘书长陈荣銮受访时介绍，机构为有需要者提供免费中医看诊等服务，但这些活动目前主要依赖公众口口相传来宣传。“运营成本和公众医疗需求双双上升，加剧我们的资金压力。我们希望利用SMRT的高乘客量，让更多人认识我们，支持我们的活动。”

未获选展示在列车的机构也可获宣传支持

至于未获选展示在列车里的167家机构，SMRT仍会支持他们的宣传活动，包括帮助他们印刷宣传材料，以及让他们在两个巴士站张贴相关宣传信息，长达26周。

SMRT将在2027年3月筛选下一批公益机构，以在日后更换“公益之旅”列车的展示内容。

根据SMRT与文社青部联合推出的企业社会责任计划，SMRT将在未来三年投入100万元，善用公司旗下的广泛地铁、轻轨、巴士站网络，为公益团体提供宣传空间及其他资源，扩大宣传与筹款范围。