九名狮城人在中尼泥石流灾害中失联，他们的照片过后被人用AI制图后放上网。亲属称做法有欠尊重；国际人道组织也称，AI照可能阻碍救援行动。

《新明日报》早前曾报道，Leaf Holiday旅行团早前曾在脸书公开四名狮城失联者拉杰斯瓦兰·艾亚沃（Rajesvaran Ayyavoo）、伦加拉詹·普拉布（Rengarajan Prabu）、沙丽妮（Shalinny Deavy）和马尼亚姆（Subramaniam SO Diraviam）的照片。

从照片可见，像素较低，明显是旅游文件的扫描图像，且大部分已是无色彩的黑白照。

《海峡时报》则报道，近来TikTok上的一个账号上载了这些人的AI生成图。贴文也发布了我国另外三名失联者，包括艾丝蒂·罗（Estee Loeh）和夫妻苏米特·拉瓦拉（Sumit Rawla）、舒巴克希·拉瓦拉（Shubakshi Rawla）的真人照。

这个贴文至今吸引超过14万人次观看和近300则留言。

其中沙丽妮的AI生成图中，额头眉间有黑色的小圆点（pottu）。她的丈夫丈夫赛尔加内什（Selvaganesh，43岁）指出，看到贴文后非常生气，并指网上一直在疯传假照片，妻子额头的是点红点，并非黑点。“照片里的脸根本不像我妻子，感觉就像有人冒充我妻子一样。这太不尊重人了。”

他也说，看到使用AI来制图博取点击量的做法，让他非常失望。

新加坡红十字会学院社会心理培训中心的杜尔迦（ Durga Naidu）则指出，这类图像会加剧家属的无助感和失控感，因为他们不知道是谁制作了这些图片，也不知道制作的动机。

此外，这些AI生成的假照片也会阻碍搜救行动，如果捏造的图片被广泛传播，可能会分散人们对合法信息的注意力，引发不必要的猜测，甚至可能将资源转移到不真实的信息上。

她说，人们分享信息可能是出于真心想提供帮助。但在危机时刻，未经证实的信息有时弊大于利。