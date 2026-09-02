新加坡学生在今年的国际奥林匹克竞赛中表现不俗，摘下13金、13银、8铜，同时再次在国际年轻物理学家锦标赛中荣登冠军。

本地学生今年7月至8月到世界各地参加国际奥林匹克生物、化学、地理、数学、物理、人工智能、信息学等竞赛，以及国际年轻物理学家锦标赛。教育部星期三（9月2日）发文告公布竞赛学生的表现。

新加坡团队在立陶宛主办的生物奥林匹克赛中夺得三枚金牌一枚银牌，在78个参赛国家和地区中排名第五。参赛学生来自新加坡国立大学附属数理中学以及莱佛士书院。

同样是莱院和国大数理中学的代表，在另一场乌兹别克斯坦塔什干举行的化学赛中取得三金一铜，在92个参赛国家和地区中排名第七。

土耳其举行的地理赛中，莱佛士书院学生拿下一金一银一铜；德明政府中学学生也夺得一金。新加坡队在48个国际队伍中排名第四。

我国学生也在上海举行的数学赛取得三金两银一铜佳绩，在117个参赛国和地区中名列第四。

莱院、国大数理中学、华侨中学、诺雅初级学院学生，在哈萨克斯坦举行的人工智能赛夺下一金三银三铜。新加坡明年将主办第四届国际奥林匹克人工智能竞赛。

在乌兹别克斯坦举行的国际奥林匹克信息学比赛，新加坡学生获得两枚银牌和两枚铜牌，代表我国的学生来自华中、莱院和国大数理中学。

新加坡学生在哥伦比亚举行的物理赛中，则获得一金四银。

我国学生队伍也在瑞士举行的国际年轻物理学家锦标赛，再次发挥实力，蝉联冠军。

教育部长李智陞发贴文祝贺得奖者，并为我国争光的学生感到骄傲。他说，希望学生珍惜这趟学习之旅的体验和回忆、克服挑战的毅力和坚韧，以及在过程中所建立的友谊。他也感谢指导学生的教育工作者和导师。