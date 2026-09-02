友伴服务不只是陪年长者聊天或上门问候，遇到认知能力衰退、经历丧亲或孤独，甚至步入生命末期的老人家，志愿者也须懂得如何沟通和应对。

狮子乐龄之友协会与共和理工学院星期三（9月2日）宣布合作推出系统化培训课程，让志愿者掌握更全面的友伴服务技巧，并更清楚自身职责和服务界限。

课程分两个阶段。第一阶段为期两天，主要培训学员如何与年长者沟通、主动倾听，以及识别年长者可能面对的安全或健康风险。

第二阶段共16小时，专为已有至少三个月家访经验的志愿者而设，进一步训练他们处理较复杂的情况，包括年长者情绪低落、抗拒交流，以及如何面对临终和生命末期等敏感课题。

学员完成课程前，还须接受15分钟的模拟情景考核，检验他们能否把所学运用在实际情况中。

课程预计明年第一季度起开放给志愿者。首阶段以每班30人的小班形式开办三班，预计培训约100人。协会未来也将探讨推出华语版课程。

共和理工学院目前已培训10名狮子乐龄之友协会的员工成为培训员，由他们日后协助为志愿者授课。

统一培训标准 明确服务界限

共和理工学院体育与健康系高级讲师何维祥（54岁）是课程规划者之一。他受访时说，课程主要希望达到三个目标：统一培训标准、让年长者获得更一致的服务，以及提升整个友伴服务项目的可信度。

他说，志愿者加入的时间不同，如果接受的培训也不一样，服务方式难免出现差异。通过统一培训内容，志愿者可掌握相同的沟通和服务原则，也更容易在服务过程中互相支持。

“由于接触年长者的志愿者都接受相同培训，年长者也会更清楚了解志愿者可以做什么、不能做什么，以及双方应该对这段关系有什么期待，让互动更有结构。”

何维祥指出，未来累积足够数据和经验后，可进一步探讨把课程推广至狮子乐龄之友协会以外的机构。

主办方也计划为课程申请新技能资格（WSQ）认证。一旦获得认证，未来有望列入技能创前程课程，开放给公众参加。

疫情后更多乐龄志愿者加入

狮子乐龄之友协会助理执行董事翁英玲（49岁）说，协会有一批志愿者主要负责上门探访年长者，与他们交流，并协助他们与社区建立联系。

过去，这批志愿者以年轻人为主，但冠病疫情后，越来越多年长者加入志愿服务，协会因此希望进一步推动“年长者帮助年长者”的模式。

“整个转变其实很大。志愿者的年龄层改变了，我们提供的培训方式也要有所不同。我们希望把这种‘陪伴’的理念推广到整个社区，甚至整个国家。”

她指出，友伴服务除了建立关系，也希望赋能年长者。志愿者探访时，可找机会鼓励年长者走出家门、保持活跃，并发掘他们的才能，让他们意识到自己仍有能力帮助别人、为社区做出贡献。

不代缴房租 教志愿者如何说“不”

在狮子乐龄之友协会工作12年的社区福祉支援与服务高级经理萧嘉宝（41岁）是首批培训员之一。她说，协会过去也会向志愿者讲解职责、服务界限，以及面对不同情况时的处理方式，但培训相对没那么有系统。

她举例，年长者有时会要求志愿者代为处理金钱事务，例如帮忙缴付房租。“过去志愿者对这个界限未必那么清楚，可能会出于好意直接帮年长者缴费。”

新课程明确规定，友伴不应介入年长者的金钱事务，同时教导志愿者如何拒绝不适当的要求，并在必要时把年长者转介给相关机构，保障双方。

萧嘉宝说，培训也可帮助志愿者更了解自己的角色，并判断哪一种志愿服务更适合自己。如果发现自己不适合一对一的友伴服务，也可选择到活动中心协助举办活动。