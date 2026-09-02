社保援助计划蓝卡和橙卡持有者，从星期四（9月3日）开始可在所有平价超市门店，包括精品超市和霸级超市、平价网购平台，以及仁益药房享有更多优惠。

平价集团星期三（2日）发文告说，CHAS蓝卡持有者可在每星期四享有6%折扣，CHAS橙卡持有者则在每星期五享有相同优惠；并适用于每名符合条件的顾客每日不超过200元的交易。优惠活动将持续至2027年1月1日。

CHAS蓝卡和橙卡持有者在平价超市网店下单时，也可分别在每星期四和每星期五，免付价值3元9角9分的送货服务费，最低消费需达100元。文告提醒，若订单未达59元最低消费金额，则将收取5元的标准送货费。

另外，礼券和折扣也可与社区发展理事会邻里购物券，以及现有的店内促销活动叠加使用。

文告说，集团今年已为CHAS持有者节省超过1000万元的开销，最新优惠计划是在此基础上的延伸，进一步帮助国人缓解日常开销上涨的压力。最新一轮的优惠活动由平价基金会（FairPrice Foundation）支持。

为了让符合条件的国人能更轻松地享有各类优惠，平价集团去年5月开始启动自动折扣功能，相关顾客群完成平价集团应用的MyInfo认证后，结账时可自动享有折扣。