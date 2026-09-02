喝下一整瓶威士忌后在机场候机区吵闹，英国男子被拒登机后硬闯登机桥，惊动保安按下反劫机按钮。这名男子被判坐牢八周，以及罚款2800元。

被告阿鲁切尔万（Arudchelvan Karnan，25岁）共面对五项包括抵触《防止骚扰法令》和《基础设施保护法令》等控状，他星期三（9月2日）承认其中三项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2026年7月19日从澳大利亚悉尼飞往新加坡，乘搭隔天（20日）下午4时的酷航航班TR472离境。

被告在一家酒店过夜后，一早在酒店喝下一瓶700毫升的威士忌。之后，被告抵达樟宜机场，办理出境手续，下午约3时38分在候机区等待。他在等待期间不断大声叫喊，对其他乘客造成滋扰，并辱骂上前的酷航职员。

被告因此被拒登机，但在其他乘客陆续上机后，被告走向登机柜台。职员告知被告不能登机，并拉起隔离带。岂料，被告从隔离带下方钻过，推倒职员并跑向登机桥。

职员向当值保安人员求助后，后者按下反劫机按钮，无法登机的被告随后在登机桥大声叫喊和爆粗。一组警员随后赶抵现场逮捕被告。

导致一乘客滞留登机桥 涉事航班延误近一小时

被告的行为导致一名来不及登机的乘客当时滞留在登机桥，航班也因此延误53分钟。

验血结果显示，被告当时每100毫升血液中含有62毫克酒精。

控方指出，被告先在候机区吵闹至少16分钟，过后无视指示擅闯登机桥，对乘客和执勤人员构成安全威胁，促请法官判他坐牢10周至12周，以及罚款2800元至3500元。