本地供电系统维持高度稳定。即使新加坡未来部署核能，本地电网预计无需进行重大调整。

新加坡能源集团星期三（9月2日）带领媒体走访位于亚逸拉惹的电力配电控制中心及一段地下电缆隧道，并介绍本地电力系统的运作及供电网络的韧性。数据显示，2021年至2025年期间，集团每名客户平均每年经历的停电时间仅12.1秒。

新能源集团旗下新能源电网公司总裁邱秀金在活动期间接受媒体联访时说，尽管新加坡停电时间处于全球最低水平，但停电仍无法完全避免，因此快速响应和恢复供电能力至关重要。

他指出，电力配电控制中心可通过远程控制迅速处理故障，不过部分维修工作仍须由工作人员到现场处理，例如铺设临时电缆等，“我们会尽可能缩短现场维修所需的时间和范围，把停电对用户造成的影响降至最低。”

新能源电网公司总裁邱秀金星期三（9月2日）指出，电力配电控制中心可通过远程控制迅速处理故障。（邝启聪摄）

新加坡约95%的电力依赖进口天然气。为推动能源转型，我国正发展太阳能、进口低碳电力，并研究其他低碳替代能源。我国也计划明年接受国际原子能机构评估，以确定未来若部署核能，相关能力建设是否足够。

对比核电站与太阳能等可再生能源发电方式，邱秀金指核电站“就像其他发电机组一样”。

他也说，核电站的供电稳定性与目前为本地供电的联合循环燃气轮机（combined cycle gas turbine）相近。不过，由于核能仍处于研究阶段，未来电网运营可能需考虑一些新的要求。

目前，全岛地下电缆总长约2万8000公里。新能源集团去年铺设超过1000公里的新电缆，以满足不断增长的电力需求。

根据去年4月发布的“未来电网能力蓝图”（Future Grid Capabilities Roadmap），新能源集团重点关注两方面科技发展，一是增强配电管理系统的电网监测与控制能力，以应对日益复杂的电网运行状况；二是利用人工智能提升现场运维任务的效率与成效。

针对数据中心持续扩张会否推高电费，邱秀金强调，整体电力收费仍遵循“使用者付费”原则，“严格来说，如果数据中心使用了所需的电力，它们就会像其他人一样为此付费”。

他指出，数据中心通常全天候运作，电力使用率较高，相比每天实际用电时间较短的居民用户，数据中心所支付的电费，实际上可能高于它按比例所占用的电力基础设施成本。