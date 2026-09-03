提名网络短片作品，就有机会赢取200元现金奖，还能出席微电影大赛颁奖礼。

两年一届的“新加坡微电影大赛”由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心和《联合早报》联办。本届大赛以“我的新加坡声音”为主题，首次开放竖屏拍摄作品参赛，鼓励全民用镜头捕捉属于狮城的韵律与心声。

比赛分公开组和学生组，共有84份作品参与评选。它们从本地口音、方言、邻里生活、甚至是雨声与鸟鸣中，挖掘属于新加坡的独特声音符码，并转化为影像叙事，讲述新加坡人的日常、梦想与文化认同。大赛专业评审将选出公开组和学生组的金银铜奖，以及四个特别奖项：“最佳导演”“最佳演员”“最佳创意”以及“最佳环境主题”。

公众则可以参与“网络人气奖”的投票。在微电影大赛网页microfilm.zaobao.com.sg/2025/entries/观看参赛作品并投选最喜欢的作品。网友票选的前三名可获颁金、银、铜奖。每人每日可投票三次，每次一票，投选截止日期9月30日。同时，公众可以在微电影大赛的Youtube频道（My Singapore Voice @MySingaporeVoice），以点赞的方式投票，最终结果将综合两个平台的票数及点赞数量。

此外，公众若在网络平台上看到最能代表新加坡的短片，可以提名角逐“年度新加坡网络短片奖”。只要是在2025年1月1日至2026年6月30日期间，在线发布的新加坡主题视频短片，都可以提名。公众可上网microfilm.zaobao.com/2025/提名多部作品，截止日期是9月17日。

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获“年度新加坡网络短片奖”的短片作者或制作方，有机会赢取800元现金奖，而得奖作品的提名者也有机会赢得200元现金奖，并与影片作者一起出席“我的新加坡声音”微电影大赛颁奖礼。颁奖礼在10月24日举行，所有参赛者都将受邀参加。得奖名单会刊登在《联合早报》网站及微电影大赛网页microfilm.zaobao.com/2025/。