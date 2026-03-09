今年国庆群众大会宣布增加的育儿假，需要一段时间才会落实。政府须先同劳资政伙伴敲定执行细节，再修改法令，并更新相关系统，这些工作至少需时数月，目前还无法确定新制何时生效。

协助管理人口事务的总理公署部长英兰妮星期三（9月2日）接受CNA938电台访问时，进一步说明黄循财总理日前宣布的一系列亲家庭、亲育儿措施。英兰妮也是领导“重塑结婚与生育观念工作组”的部长。

黄总理8月23日在国庆群众大会上宣布政府将增加育儿假，让在职父母有更多时间照顾孩子；育有不超过12岁新加坡籍子女的在职父母，每年各可享有8天至12天育儿假，子女越多、育儿假也越多，以一年12天为顶限。

政府也会在一定范围内承担所有法定育儿相关假期的费用，以减轻雇主的财务负担。

英兰妮星期三受访时说，她知道大家都希望新措施“昨天就开始”，但新制落实前还有几项工作要完成。首先，政府须同雇主、工会和家长等劳资政伙伴进一步讨论，敲定具体执行安排。

其次，由于育儿假目前受《儿童培育共同储蓄法令》（Child Development Co-Savings Act）规范，政府必须修法。待政策细节确定后，修正法案还须经过国会通过，再刊登宪报生效。

此外，政府也须更新资讯系统，以记录哪些员工使用育儿假，并确保政府报销的款项准确发给相关雇主，让请假的员工获得薪金。英兰妮说，完成这些工作需要时间，“至少要数个月”。

“简单来说，我目前无法告诉你（新制）什么时候开始。我们得先完成这些工作，一旦可以确定实施日期，就会尽快公布。”