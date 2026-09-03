为应对就业市场的严峻挑战以及雇主要求的提升，新加坡理工大学明年起将在四个本科课程试行新模式，把学生的业界实习期延长至近两年，让他们在毕业前就能累积更丰富的职场经验。

新工大星期四（9月3日）发布文告，宣布推出“2+2”新试点模式，本科生有约一半的求学时间在课堂学习，另一半则进入各自专业领域接受职场训练，为毕业后顺利进入全职工作做好准备。

新工大本科原先就有综合学术职场培训计划（Integrated Work Study Programme），让学生实习8个月至12个月。此次试点将在这个计划的基础上，从2027年7月起，把实习期延长至一年八个月。

试点针对信息与通信技术工程（信息安全和软件工程）、电气与电子工程和机械工程的学生。

学生在实习期间也会定期回校园修读微型证书课程（micro-credential），并完成毕业项目。

AI逐渐取代部分工作 企业对毕业生要求提高

新工大在文告中指出，随着科技不断进步，雇主越来越看重毕业生能否将所学知识应用到实际工作以及应对不确定性的能力，并期望他们能从入职第一天起就做出实质贡献。

随着人工智能逐渐取代部分原本由应届毕业生承担的工作，企业对毕业生的要求也进一步提高，希望他们入职后就能胜任更高阶的工作。因此，学校希望学生能更早进入职场，并在真实工作环境中接受更长时间的锻炼。

“较长的实习期能让学生分阶段参与规模更大、难度更高的项目，并有机会接触不同职能和职责。随着他们逐渐熟悉公司的运作，也能承担更多责任，加深对行业实际工作的了解，为日后应对业界对更高层次岗位的要求做好准备。”

新工大校长蔡其昌教授告诉《联合早报》，明年的试点目前预计有七个至八个雇主参与，学生可自愿申请并参加面试。

他解释，首批试点选择这四个学位，是因为其中两个与快速增长、人才需求庞大的半导体行业高度相关。

另两个则涉及软件开发和网络安全等领域。校园模拟环境无法完全复制现实世界中不断出现的新型网安威胁，学生在业界能接触比课堂更广泛、更贴近发展趋势的技术和挑战。

蔡其昌说：“企业对此非常感兴趣，因为这能让公司有机会在早期按照理想标准和文化来共同培养毕业生，尽早收获和储备人才。”

应用材料（Applied Materials）是业界伙伴之一。公司的东南亚区总裁陈凯彬说：“通过这项合作，学生将获得有意义的真实工作经验，承担更多责任，并进一步缩小学术学习与业界实际应用之间的差距。”

学校也计划未来将这项试点扩大至其他学科。

新工大2025年的毕业生就业调查显示，近半数（48.6%）参加综合学术职场培训计划的学生，在实习期间已提前收到全职工作的聘书，显示这项计划对学生毕业后的就业有显著帮助。