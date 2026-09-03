最近有人靠饮料瓶罐退费制“赚”1000元，退瓶真的那么容易吗？退费制推行五个月，公众对于这台机器究竟有什么看法，大家普遍的体验又如何？《联合早报》走访多个地点，了解公众使用回收机的实际体验。

受访公众对回收机的操作持有不同看法。部分受访者认为，回收机操作简单且方便，只须将瓶罐投入机器，之后便能领取退费。也有人表示，通过观察别人使用，很快便能掌握操作方式。

不过，对首次使用的人而言，整个过程未必顺畅。有受访者说，首次退瓶时不清楚退费界面如何操作。原本打算设置PayLah!领取退费，但完成设置后，页面却已经结束，让他感到混乱。

一些受访者表示，回收机识别瓶罐有时无法识别投入的瓶罐，并将其退回。（视频截图）

除了操作方式，机器辨识瓶罐的情况也受到受访者关注。有受访者观察到，看到有人投入大量瓶罐时，不少瓶罐被机器退回，对机器的辨识方式感到疑惑。也有人说，机器有时无法马上检测到瓶罐，调整瓶罐方向后才可能成功识别。

另有受访者转述，曾看到年长者因为机器无法识别部分塑料瓶，最终无法取回所有押金，认为机器对塑料瓶的识别灵敏度仍有改善空间。

瓶罐须清洗储存 成回收考量之一

除了操作机器，如何处理退回前的空瓶罐，也是部分公众的考量。

未清洗干净的瓶罐流出残留饮料，弄脏回收机和回收机周围地面。（视频截图）

一名受访者说，瓶罐回收前须先清洗，再带到机器退还，对她而言有些麻烦。另一名受访者则指出，如果瓶罐没有清理干净，残留饮料会让瓶身变得黏腻，在家中存放还可能引来蚂蚁。也有人表示，会累积一定数量的瓶罐后才会带去回收，否则为了几角频繁往返并不实际。不过，当大量瓶罐集中存放时，也可能带来一定的安全隐患。

目前全国约有1200台回收机，主要分布在组屋区、超市、邻里中心和工业区，预计到明年4月增加至约2000台。

1角钱能推动回收？

根据退费制，消费者购买带有指定标签的饮料时，每瓶须多付1角钱，之后将空瓶罐投入回收机便可取回押金。

带有以上押金标签的饮料瓶，投入指定回收机便可取回1角押金。（视频截图）

对于押金制度，受访者也有不同看法。一名受访者认为，退费制实施后，回收似乎不再只是出于环保意识，而像是多了一项必须完成的事情。也有受访者表示，制度让回收塑料瓶变得方便，只要把瓶罐投入机器，很快就能完成回收，有助于提升日常回收的便利性。不过，也有受访者认为，1角的押金并不是推动她回收的主要因素，相比金钱上的奖励，养成回收习惯更为重要。